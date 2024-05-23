زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بمناسبة عيد الأضحى.. حقيقة أم شائعة!

مع اقتراب توزيع رواتب المتقاعدين، يتساءل العديد من المستفيدين عن حقيقة وجود زيادة جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك دون الزيادة الأخيرة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي بموافقة من مجلس الوزراء العراقي، هذا وأنه في السطور التالية سنوضح لكم حقيقة هذه الزيادات، كما كشفت عنها وزارة المالية العراقية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بمناسبة عيد الأضحى

وأكدت وزارة المالية، أن كل ما تم تداوله بشأن وجود زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات مغرضة، بالإضافة إلى أن الزيادة التي سيتم صرفها مع رواتب الشهر الجديد تبلغ 100 ألف دينار عراقي، وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء العراقي وبقرار من رئيس الجمهورية، حتى يتحصل عليها كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية.

خطوات استعلام رواتب المتقاعدين بالعراق

وتتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالتوجه لموقع وزارة المالية الرسمي.

ثم عليك إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

الضغط على زر “استعلام عن الرواتب”.

ليتم استكمال باقي البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

وبعدها ستتمكن من الإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

وأوضحت وزارة المالية، أن توزيع رواتب المتقاعدين يوافق يوم الأحد 2 يونيو 2024، نظرًا لأن الموعد الرسمي الموافق 1 يونيو يكون السبت وهي إجازة رسمية في دولة العراق.