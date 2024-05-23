بجودة HD تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom and Jerry على النايل سات وتابع أفلام كرتون على مدار اليوم

يس خالد تاريخ النشر
بجودة HD تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom and Jerry على النايل سات وتابع أفلام كرتون على مدار اليوم
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي بدأت عمليات البحث تتزايد عن أقوى القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى خاص بالأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش تهتم إدارة القناة بعرض باقة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي تحظى على اعجاب الملايين من المشاهدين من الأطفال ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024…..

مميزات قناة توم وجيري 2024

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور بإختيار أفضل القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال ، وتأتي قناة توم وجيري على قوائم محركات البحث لما تقدمه من برامج مميزة وأفلام كرتونية جعلت الكثير من الأمهات وأولياء الأمور حريصين على تنزبل التردد الجديد للاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بجودة عالية بدون تقطيع أو تشويش ، وعلى الرغم من كثرة القنوات الفضائية إلا أن قناة توم وجيري استطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية كبيرة من شتى أنحاء العالم وذلك بفضل الاختيار المتميز لما تعرضه عبر شاشتها طوال اليوم، هذا بالإضافة أنها قناة مجانية ولا يلزم لها دفع أي اشتراك شهري أو سنوي، وهذا ما جعلها تبقى دائماً على صدارة محركات البحث، ويمكنكم استقبال القناة والاستمتاع بما تقدمه من برامج وأفلام كرتونية من خلال إدخال التردد الآتي:

تردد قناة توم وجيري 2024

  • التردد: 11354.
  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD.
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معلومات الكاتب
يس خالد

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