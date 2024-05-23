برابط مباشر كيفية التسجيل في الإعانة المالية لذوي الشهداء 2024 بالعراق

تعمل الحكومة العراقية على تقديم الإعانات المالية والاجتماعية لذوي الشهداء، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الحكومة لمساعدة ذوي الشهداء على تلبية جميع احتياجاتهم المادية، وتوفير لهم سبل المعيشة، حيث تقوم مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء على تقديم كافة أنواع الإعانات لذوي الشهداء وذلك من خلال موقعها الرسمي، وفي المقال سأوضح لكم طريقة التقديم على إعانات ذوي الشهداء بالعراق بالخطوات ورابط التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على إعانة ذوي الشهداء

بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية.

بطاقة السكن.

رقم الهاتف الجوال.

عنوان السكن.

استمارة التقديم على اعانة ذوي الشهداء من الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء .

اصدار تقرير طبي يوضح حالة الجرحى مع شريط راتب أقل من 800 ألف دينار.

تأييد استمرارية الدوام للطلبة.

عمل تقرير طبي باللغة العربية لنفس السنة المالية للاعالة الصحية لذوي الشهداء.

شريط الراتب للمستفيد من راتب الشهيد بأقل من 300 ألف.

ملء كافة البيانات المطلوبة في استمارة التقديم على رواتب الرعاية الاجتماعية بدقة.

بيان شرعي لغير المستفيد من الراتب التقاعدي للشهيد.

الشروط التي يجب توافرها للمستفيدين من الإعانة المالية

الفئات المستهدفة للحصول على الإعانة المالية كالاتي:

تشمل ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون 57 لسنة 2015.

ايضا المرضى من ذوي الشهداء والمصابين بالأمراض السرطانية والأمراض المستعصية وحالات العمليات الحرجة.

ذوي الشهداء المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك الشهداء غير المستفيدين من الراتب التقاعدي للشهيد أو اللذين يستلمون حصة تقاعدية أقل من 300 ألف دينار.

يشترط أن يكون من المصابين أو الجرحى الذين هم بحاجة لعملية مستعجلة أو علاج مستمر.

الطلبة من ذوي الشهداء المستمرين بالدراسة.

هذا وقد أكدت مؤسسة الشهداء بالعراق أن آخر موعد للتقديم هو 30 نوفمبر 2024.