موعد صرف دعم سكني الجديد 1445 وخطوات الاستعلام والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من المواطنين في أنحاء المملكة السعودية عن موعد صرف دعم سكني الجديد 1445، الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين، وتقديم الدعم الملائم للكثير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة الغلاء والظروف المادية الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف دعم سكني الجديد 1445 والشروط التي أعلنت عنها الحكومة السعودية….

موعد صرف دعم سكني الجديد 1445

تسعى وزارة الإسكان السعودية على تقديم عدد من الخدمات لعدد كبير من المواطنين وأبرزها دعم سكني وهو من أكثر البرامج التي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن موعد صرف دعم سكني الجديد والذي يتم صرفه في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وإذا توافق إجازة رسمية يتم ترحيل أو تبكير موعد الصرف ومن المقرر أن يتم صرف دعم سكني لشهر مايو 2024 في يوم الأحد الموافق 25 مايو نظراً لأـن يوم السبت الموافق 24 سوف يكون إجازة رسمية في المملكة السعودية.

خطوات الإستعلام عن دعم سكني 1445

وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن خطوات للإستعلام عن دعم سكني تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج سكني على الإنترنت.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور .

اضغط على تحقق من الاستحقاق.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم.

ما هي شروط التسجيل في دعم سكني 1445

وأعلنت الحكومة السعودية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم سكني وهي: