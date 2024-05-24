اجري شوف نفسك هتقبض كام.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي.. خبر زي الفل

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن الإجراءات الجديدة للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي لشهر مايو، مع إمكانية الاطلاع على الزيادات الجديدة في قيمة الدعم التي وصلت إلى نسبة 15%، الوزارة تسعى دائما لتوفير الدعم الكامل للمواطنين بهدف تحسين مستوى معيشتهم وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع، يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز البرامج الاجتماعية التي تعنى بتلبية جميع احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، حيث تواصل الوزارة العمل على تقديم المساندة والدعم اللازمين بشكل دائم.
طريقة الاستعلام عن المعاش
تستطيع معرفة تفاصيل برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي عبر القيام بعدة خطوات بسيطة موضحة أدناه:
- أولا، توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال المتصفح الخاص بك.
- ابحث عن القسم الخاص بـ البرامج والمبادرات في الصفحة الرئيسية.
- بمجرد الوصول إلى هذا القسم، اختر الخيار الذي يعرض البرامج.
- من بين البرامج المتاحة، حدد برنامج تكافل وكرامة.
- بعد ذلك، انقر على خيار الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.
- ستطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.
- بعد إدخال الرقم القومي، اضغط على زر استعلام للحصول على المعلومات المطلوبة.
- باتباع هذه الخطوات، يمكنك الوصول بسهولة إلى معلومات الاستعلام المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة باستخدام رقمك القومي هذه العملية تتيح لك معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج وتقديم الشكاوى إذا لزم الأمر.
شروط الحصول على المعاش
- تتطلب الاستفادة من برنامج دعم تكافل وكرامة الالتزام بعدة معايير أساسية لضمان أهلية المتقدمين، هذه المعايير تشمل ما يلي:
- يجب ألا يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية أو خاصة تتسم براتب شهري مرتفع، مما قد يؤثر على استحقاقه للدعم.
- ينبغي أن لا يكون المتقدم مستفيدا من أي برامج دعم أخرى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.
- يشترط تقديم مستندات صحيحة ومكتملة، حيث أن دقة الأوراق المقدمة تعتبر أساسية لقبول الطلب.
- يتعين على المتقدم أن يكون يعاني من إحدى الإعاقات أو الأمراض التي تعوقه عن العمل، مما يبرر حاجته للمساعدة المالية.
- يجب أن لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو سيارات، حيث أن توافر أصول ذات قيمة قد يؤثر على أهليته للحصول على الدعم
- لذا، يجب على كل متقدم التأكد من توافق وضعه الشخصي مع هذه الشروط المحددة لضمان حصوله على الدعم المطلوب من برنامج تكافل وكرامة.