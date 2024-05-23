سيارة تحفة للعيلة.. مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كامري 2024 بتصميم عصري هيبهرك

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق طرازها الجديد، تويوتا كامري 2024، الذي يجسد تجربة قيادة لا مثيل لها، تجمع بين الأمان والمتعة بفضل تكنولوجيا حديثة ومتقدمة، تعتبر كامري 2024 سيارة متوسطة الحجم، وقد تم تصميمها بأسلوب عصري وجذاب يأسر الأنظار، تستفيد السيارة من مجموعة من التقنيات المتطورة التي تجعلها تتفاعل مع حواس السائق بطريقة فريدة يصعب التعبير عنها بالأرقام وحدها، مما يجعل تجربتها ضرورة للحصول على قيادة آمنة وممتعة، التصميم الخارجي المذهل لهذه السيارة يعزز جاذبيتها، بينما يضمن الحجم المتوسط ملاءمتها لمختلف أنواع الطرق وظروف القيادة.

مواصفات سيارة كامري جي ال إي

اسم الطراز:، كامري جي ال إي.

سعة المحرك، المحرك ذو سعة 2.5 لتر، مما يوفر أداءً متميزاً.

عدد الأسطوانات، تمتلك السيارة أربعة أسطوانات، مما يساهم في تحقيق توازن بين الكفاءة والقوة.

نوع الوقود، السيارة تعمل بالبنزين، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي بفضل توفر الوقود وسهولة الوصول إليه.

ناقل الحركة، ناقل الحركة أوتوماتيكي من نوع CVT، يضمن تنقلات سلسة وأداء ممتاز.

قوة المحرك، تصل قوة المحرك إلى 204 حصان، مما يمنح السيارة قدرة تسارع واستجابة سريعة على الطرقات.

نظام الدفع، السيارة تعتمد على نظام الدفع الأمامي، مما يعزز من استقرارها وثباتها أثناء القيادة.

أبعاد السيارة

يبلغ طول السيارة 4885 مم، مما يوفر مساحة واسعة للركاب.

العرض العرض يصل إلى 1840 مم، مما يمنح السيارة مظهر فخم ويوفر راحة أكبر للركاب.

الارتفاع، الارتفاع يبلغ 1445 مم، مما يساهم في ديناميكية السيارة وانسيابها على الطريق.

نوع ناقل الحركة، ناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، مما يضمن توفير أداء متفوق واستهلاك أقل للوقود.

نوع هيكل السيارة، السيارة من فئة السيدان، مشابهة لسيارة تويوتا كورولا 2024، مما يوفر توازن بين الأداء والراحة.

استهلاك الوقود، تستهلك السيارة حوالي 18.3 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها اقتصادية بالنسبة لفئتها.

مقاس العجلات، تأتي العجلات بمقاس 65R16/205، مما يعزز من ثبات السيارة وراحتها أثناء القيادة.

القوة القصوى، المحرك يولد قوة قصوى تبلغ 204 حصان عند 6600 دورة في الدقيقة، مما يعزز من أداء السيارة.

عزم دوران، يصل عزم دوران المحرك إلى 243 نيوتن.متر، وذلك في نطاق 4000 إلى 5000 دورة في الدقيقة، مما يضمن تسارع سلس وقوي.

سعة خزان الوقود، خزان الوقود يستوعب 60 لتر، مما يمنح السيارة مدى سفر كبير دون الحاجة للتوقف المتكرر للتزود بالوقود.

تعتبر كامري جي ال إي واحدة من السيارات التي تجمع بين الأداء الممتاز، الراحة العالية، والتصميم الأنيق، مما يجعلها خيار مثالي للراغبين في سيارة سيدان متعددة الاستخدامات وذات موثوقية عالية.

مميزات السيارة