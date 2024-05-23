“1000 شدة ببلاش!!”.. طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2024 PUBG Mobile UC بالايدي مجانا عبر الموقع الرسمي

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2024، الالاف من الاشخاص يبحثون عن طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2024 التي تمنح المستخدمين الكثير من المزايا التي يأتي على رأسها الحصول على الالاف الاسلحة التي تمكنك من اجتياز الكثير من مستويات اللعبة، وتعد لعبة ببجي من الالعاب المجانية الاكثر تحميلا عبر المتاجر الالكترونية والتي تجعلك تعيش في اجواء تنافسية رائعة مليئة بالاثارة والاكشن، واليكم خطوات شحن شدات ببجي 2024 عبر الموقع الرسمي.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2024

أما عن طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2024 عبر الموقع الرسمي بالايدي فهي من اضمن الطرق وامنة على الحساب ولا تسبب لك ضرر أو حظر حسابك، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي، سواء عبر الموقع الرسمي للعبة PUBG Mobile أو موقع Midas Buy.

قم بعمل تسجيل دخول إلى موقع اللعبة.

قم بالضغط على كلمة شحن شدات ببجي 2024.

الآن اختر الكمية التي ترغب في شرائها من الشدات، ثم اختر بلدك من خلال اختيار العلم الخاص بها لاختيار العملة المناسبة لبلدك.

اختر العرض المناسب لك، ثم اختر الشبكة الخلوية التابع لها.

أدخل رقم هاتفك في الحقل المخصص وتأكد من صحته.

ستصلك رسالة بها رمز التحقق، عليك ادخاله في المكان الصحيح.

بعد إدخال الرمز والتحقق من صحة المعلومات، ستتم عملية الشحن وستضاف الشدات إلى حسابك في اللعبة.

شحن شدات ببجي 2024

يمكنك شحن شدات ببجي 2024 على مدار اليوم من خلال زيارة الموقع الرسمي، الذي يقدم هدايا مجانية مع كل عملية شحن، وتبدأ الهدايا بـ 60 شدة مجانية في أول عملية شحن، وتزداد الهدايا مع كل عملية شحن تقوم بها، حيث تصل إلى 120 شدة مجانية عند شحن 600 شدة، و1000 شدة مجانية عند شحن 3000 شدة.