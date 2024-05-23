هنا.. شفرة قناة أون تايم سبورت الارضية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

شفرة قناة أون تايم سبورت الارضية، تحظى مباراة الأهلي والترجي التونسي بمتابعة واسعة من قبل عشاق كرة القدم، حيث يترقبون بشغف تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة للمباراة يشهد الوقت الحالي ارتفاعًا في عمليات البحث والاستفسار حول إمكانية بث المباراة على هذه القناة بشكل مجاني خاصة من جانب جماهير النادي الأهلي المصري، يأتي هذا الاهتمام الكبير من قبل الجماهير نظرا لأهمية المباراة وتأثيرها على مسار البطولة، ومن هنا نقدم لكم من خلال موقعنا تفاصيل كاملة حول التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت وموعد بث المباراة.

شفرة قناة أون تايم سبورت الارضية

مباراة الأهلي والترجي المنتظرة بشغف من قبل عشاق الكرة تمثل إحدى أبرز المواجهات في عام 2024 خاصة في إطار النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا. أعلنت شبكة قنوات أون سبورت الرياضية عن نقل المباراة عبر تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، حيث تتمتع القناة بحقوق البث الحصري لمباريات البطولة عبر البث الأرضي.

بالإضافة إلى ذلك ستقدم القناة بثا الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 25 مايو، ولمن يرغب في ضبط التردد لمشاهدة المباراة فإن تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات هو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

هذا التردد يمكّن المشاهدين من الاستمتاع ببث مباشر للمباراة على شاشاتهم بجودة عالية وبدون أي تكلفة إضافية مما يجعلها فرصة رائعة لمتابعة هذا الحدث الرياضي المهم.

تنزيل قناة اون تايم سبورت الأرضية

يمكنك الآن متابعة قناة اون تايم سبورت الأرضية بسهولة ومجانا عبر جهاز التلفزيون الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية: