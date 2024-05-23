استعلام الآن… لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 عبر موقع وزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في جميع المحافظات، وبينت أنه سيتم نشر النتائج بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق خلال الأسبوع القادم على هذا الرابط، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عن طريق إدخال اسمهم ورقم جلوسهم عبر المواقع الإلكترونية المخصصة أو من خلال المدارس التي ينتمون إليها، تابعوا آخر التحديثات من خلال الرابط الرسمي للنتائج، ومن خلال الأسطر نبين لكم رابط النتيجة وطريقة الاستعلام.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثاني الثانوي خلال الأيام القادمة

يوم الخميس كان اليوم الأخير لامتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث أثيرت تساؤلات الطلاب حول كيفية الاستعلام عن النتائج، وزارة التربية والتعليم قدمت رابطًا للاستعلام عن النتائج الثانوية، يمكنكم الآن التحقق من النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي، بعد اكتمال رصد الدرجات واعتمادها من قبل الوزارة ليتمكن الطلاب من الحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة المخصص للاستعلام عن النتائج.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

تعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يجب على الطالب الدخول إلى بوابة التعليم الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من الرباط أعلاه. ثم يختار المستوى التعليمي، وبما أنه للصف الأول الثانوي يجب اختيار مرحلة الثانوية العامة. بعد ذلك، يقوم الطالب بتعيين السنة الدراسية 2023/2024. ثم يحدد السنة الأولى من المرحلة الثانوية والفصل الدراسي الثاني. يظهر للطالب خانة تطلب رقم الجلوس، قم بإدخاله. بمجرد إدخاله والضغط على استعلام، تظهر النتائج الشاملة لكافة المواد التي تم امتحانها.

وبهذا يمكن للطالب الحصول على نتيجته بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة دون الحاجة لمراجعة المدرسة.