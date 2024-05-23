وينك يا لولو..حدثي اليوم تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV واتفرجوا على أغاني لولو كل يوم

يبحث عدد كبير من الأطفال الصغيرة على تردد قناة وناسة للأطفال من أجل مشاهدة ومتابعة أجمل الأغاني والأناشيد المميزة والممتعة للطفل حيث تتميز القناة الفضائية بأنها تقدم محتوى لائق يجذب الأطفال الصغار ويسعد الأباء والأمهات لأن القناة الفضائية تقدم أحلى الأغاني التي تعمل على تعليم الطفل ورسم الفرح في عيون الاطفال الصغار لذلك سوف نوضح لكم اليوم تفاصيل وبيانات تردد قناة وناسة من أجل ضبط تردد القناة الفضائية المجانية.

حدثي اليوم تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

للعلم تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية المخصصة والمفضلة لكل الأطفال العربية الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

تردد القناة: 11270.

كما القمر الصناعي: عرب سات.

أما الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تنزيل أو تحميل قناة وناسة كيدز