موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 بعد الزيادة وطريقة الإستعلام عنها

تتزايد عمليات البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024، التي تعد من أهم وأكثر الأمور التي تبحث عدد كبير من المتقاعدين خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك ، حيث صرح الرئيس الجزائري خلال حوار له على قناة الجزائر الفضائية عن زيادة رواتب المتقاعدين لمساعدة عدد كبير من المواطنين ورفع مستوى المعيشة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر وطريقة الإستعلام عن الزيادة المقرر تطبيقها…..

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر في الموعد المقرر له والذي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يكون موعد الصرف في 1 يونيو 2024 ويتم تغيير موعد الصرف إذا تصادفاليوم إجازة رسمية في الجزائر…

جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون 20 ألف دينار بزيادة تصل إلى 5% من قيمة المعاش.

أما الأشخاص التي تتقاضى 20 ألف دينار تتراوح الزيادة لـ 4% من قيمة المعاش.

الأشخاص الذين يتقاضون 50 ألأف دينار تصل زيارة رواتبهم إلى 3% من قيمة الراتب.

وأخيراً الأشخاص التي تتقاضى رواتب تصل إلى 80 ألف دينار سوف تزيد رواتبهم بنسبة 2%.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

وتتيح الحكومة الجزائرية رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر والإطلاع على الزيادة الجديدة، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية :