القنوات الناقلة ماتش الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2024

القنوات الناقلة ماتش الاهلي والترجي، على ما يبدو فإن مباراة الأهلي والترجي تثير اهتمام الجماهير الرياضية في العالم العربي والإفريقي على حد سواء، ففي هذا اليوم المهم يتطلع عشاق كرة القدم إلى هذا الصراع الناري في نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا العام وتعد القنوات الرياضية المفتوحة وسيلة لمتابعة اللقاء لمن لا يمتلكون اشتراكات، من المتوقع أن تنقل عدة قنوات مفتوحة المباراة،

مما يمنح المشجعين فرصة لمتابعة الحدث المهم ومن بين هذه القنوات يبرز تلفزيون بي إن سبورتس 6 كواحدة من القنوات الرئيسية التي ستقوم بنقل الحدث مباشرة من المهم أن يضبط المشاهدون تردد هذه القناة بشكل صحيح لضمان استقبال جيد لبث المباراة.

القنوات الناقلة ماتش الاهلي والترجي

توفر القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي العديد من الخيارات، بما في ذلك:

البث عبر القناة الوطنية التونسية الأرضية وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات باستخدام التردد 11727 واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾.

يمكن أيضا مشاهدة المباراة عبر قناة إي تي في الإثيوبية التي تبث عبر القمر الصناعي النايل سات باستخدام التردد 11513 و استقطاب عمودي مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾.

بالإضافة إلى ذلك يمكن التمتع بالمباراة من خلال قناة أرينا سبورت الكرواتية، عبر القمر الصناعي Eutelsat W2 باستخدام التردد 11512 واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 30000.

هذه القنوات توفر خيارات متنوعة للمشاهدين لمتابعة المباراة بسهولة وبشكل مجاني.

موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تشهد المشهد الرياضي المحلي والعربي والإفريقي حدثًا مميزا يوم 25 مايو حيث ستنطلق مباراة الإياب بين فريقي الأهلي والترجي في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 ستقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، وتترقب الجماهير بشغف وحماس لمعرفة الفريق الذي سيتوج بلقب هذا العام.

يتطلع فريق الأهلي المصري إلى تحقيق اللقب الثالث عشر في تاريخه حيث يسعى للفوز على الترجي التونسي في المباراة الحاسمة بعد أن حقق الفوز في لقاءي الذهاب والإياب من البطولة تعتبر هذه المواجهة فرصة ذهبية للاعبي الفريقين لتحقيق الانتصار والتتويج باللقب الأغلى في القارة الإفريقية.