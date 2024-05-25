جرير بتدلع المواطنين.. عروض قوية من مكتبة جرير على الايفون.. اعرفها الان

تشتهر مكتبة جرير، التي تعد من أبرز المكتبات في المملكة العربية السعودية، بتقديمها عروضا وخصومات استثنائية يصعب تصديقها على مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، بما في ذلك أبرز الماركات مثل أجهزة الأيفون، تقدم المكتبة خصومات قد تصل إلى أكثر من 50%، بالإضافة إلى خيارات سداد مرنة ومريحة تمتد على مدار 36 شهرا، مما يجعل عملية الشراء أكثر سهولة ويسر، في السطور التالية، سوف نستعرض بشكل مفصل أهم العروض المتاحة حاليا على أجهزة الأيفون، ونلقي نظرة على كيفية الاستفادة القصوى من هذه الخصومات الرائعة.

عروض جرير على الايفون

احصل على هاتف أبل آيفون 13 المزود بتقنية 5G وسعة تخزين 128 جيجابايت بلون وردي أنيق، وذلك بسعر خاص يبلغ 1999.13 ريال سعودي، مقارنة بسعره الأصلي البالغ 3042.6 ريال سعودي.

تمتع بأداء مميز مع هاتف أبل آيفون 15 بلس 5G، بسعة 128 جيجابايت ولون أخضر جذاب، متوفر الآن بسعر 3216.52 ريال سعودي، بدلا من سعره القديم 3651.3 ريال سعودي.

احصل على هاتف أبل آيفون 12 بتقنية 5G وسعة تخزين 128 جيجابايت بلون أسود كلاسيكي، بسعر مغري يصل إلى 1912.17 ريال سعودي، بعد أن كان سعره الأساسي 2868.69 ريال سعودي.

استمتع بأقصى أداء مع هاتف أبل آيفون 15 برو المزود بتقنية 5G وسعة 256 جيجابايت، بلون تيتانيوم أسود فاخر، وذلك بسعر منافس يبلغ 4129.57 ريال سعودي، مقارنة بسعره السابق 4520.87 ريال سعودي.

احصل على هاتف أبل آيفون 14 بتقنية 5G وسعة تخزين 128 جيجابايت، بلون أصفر مشرق، بسعر مغري يصل إلى 2346.96 ريال سعودي، بعد أن كان سعره الأصلي 3303.47 ريال سعودي.

احصل على تجربة مميزة مع هاتف أبل آيفون 15 المزود بتقنية 5G وسعة تخزين 128 جيجابايت بلون أسود أنيق، بسعر منافس يبلغ 2868.7 ريال سعودي، بدلاً من سعره الأساسي 3303.47 ريال سعودي.

استمتع بهاتف أبل آيفون 13 ميني بتقنية 5G وسعة تخزين 128 جيجابايت بلون وردي جميل، بسعر رائع يبلغ 2242.61 ريال سعودي، مقارنة بسعره القديم 2433.91 ريال سعودي.

استفد من عرض خاص على هاتف أبل آيفون 15 برو المزود بتقنية 5G وسعة تخزين هائلة تبلغ 1 تيرابايت، بلون تيتانيوم أبيض فاخر، بسعر تنافسي يبلغ 5868.7 ريال سعودي، بدلا من سعره السابق 6260 ريال سعودي.

شروط التقسيط في جرير