اشترك الان في المزاد.. طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات عبر ابشر

تم الإعلان عن فتح باب مزاد اللوحات للأفراد من قبل السلطات العامة، حيث أطلقت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية خدمات جديدة تمكن المواطنين والمقيمين من المشاركة في مزاد اللوحات ونقلها بين المركبات بشكل إلكتروني، يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، مما يسهم في تقديم حلول رقمية مبتكرة توفر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين.

مزاد اللوحات

إعلان مزاد اللوحات المرورية للمواطنين

تم توضيح من قبل الجهات الأمنية العامة أن المواطنين الآن يمكنهم الاستفادة بشكل كامل من خدمة المزاد الإلكتروني لبيع وشراء اللوحات المرورية الخاصة بهم، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الآن نقل واستبدال تلك اللوحات الإلكترونيا عبر منصة أبشر.

تشمل هذه الخدمة الجديدة جميع أنواع المركبات، سواء كانت لصاحبها الأصلي أو لأي شخص آخر، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الإدارة العامة للمرور. وهذا يسهم في توفير تجربة سلسة وفعالة للجميع.

الاستفادة من هذا المزاد وخدمات منصة ابشر

كيف يمكن الاستفادة القصوى من الخدمات الجديدة، الآن بات بالإمكان للمواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمة مزاد اللوحات المميزة للأفراد من خلال اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر: