متع نفسك بأقوي عروض.. تعرف على تفاصيل عروض رينو للسيارات..

عروض شركة رينو للسيارات من الوعلان تتمتع بمرونة لا مثيل لها، حيث قدمت الشركة مجموعة من العروض المتنوعة في المملكة العربية السعودية تحت شعار “اختر العرض الذي يتناسب مع احتياجاتك سواء كان دفع نقدي أو بأقساط”، وذلك بهدف تيسير عملية شراء سيارات رينو، يتنوع العروض بين الخيارات المريحة للدفع الشهري، أو خيار الدفع بنسبة 50:50، بالإضافة إلى عروض نقدية مغرية تصل قيمتها إلى 10,000 ريال سعودي.

مميزات شركة رينو للسيارات

ها هي بعض الخيارات المتاحة للشراء:

1. تمويل شهري ميسر:

تقدم هذه الخدمة خيار تمويل شهري بفائدة مخفضة جدا لتسهيل الدفع.

تقدم هذه الخدمة خيار تمويل شهري بفائدة مخفضة جدا لتسهيل الدفع. 2. تمويل بنسبة 50:50:

تسمح هذه الخدمة لك بدفع 50% من قيمة السلعة مقدما والباقي بعد مرور عامين.

تسمح هذه الخدمة لك بدفع 50% من قيمة السلعة مقدما والباقي بعد مرور عامين. 3. عروض نقدية مغرية:

للمدفوعات النقدية، تحصل على عوائد نقدية تصل إلى 10,000 ريال.

وهنا بعض المزايا الإضافية التي يمكنك الاستفادة منها:

خدمة صيانة مجانية تمتد لسنتين أو 40,000 كم.

ضمان طويل الأمد يمتد لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم.

خدمة المساعدة على الطريق مجانًا لمدة 5 سنوات.

تسجيل مجاني في حال الدفع النقدي.

عدم وجود أي مصاريف إدارية إضافية.

خطوات الاستفادة من العروض

للاستفادة القصوى من عروض رينو،يسعدنا استقبال طلباتكم لشراء أو تمويل أو تجربة القيادة عبر تعبئة البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي للشركة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية: