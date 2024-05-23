ملازمنا StaR.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عموم المحافظات بالرقم الامتحاني

نتائج الثالث المتوسط 2024، زادت حالة الاستفسار والبحث بين الطلاب وأولياء الأمور في العراق بشأن نتائج الامتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الاول لعام 2024، يأتي هذا الاهتمام نتيجة لإعلان مديرية التربية في منطقة الرصافة عن ظهور نتائج الامتحانات بعد اكتمال عمليات المراجعة والتصحيح، يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن وسائل الاستعلام الإلكترونية المتاحة للاطلاع على النتائج بسرعة ويسر، سنقوم في هذا المقال بتوضيح كيفية الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط 2024 عبر الإنترنت.

نتائج الثالث المتوسط 2024

يشهد العديد من أولياء الأمور والطلاب في العراق حالة من البحث النشط حول كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 إلكترونيا يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نيتها رفع النتائج بشكل إلكتروني على موقعها الرسمي بمجرد الانتهاء من عمليات المراجعة والتصحيح وذلك لتسهيل الوصول إليها وتوفير الجهد على الطلاب وأولياء الأمور.

في هذا السياق سنوضح الآن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. الخطوة الثانية النقر على قسم نتائج الطلاب. الخطوة الثالثة تحديد الصف الدراسي الثالث المتوسط. الخطوة الرابعة اختيار الفصل الدراسي الدور الأول. الخطوة الخامسة تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. الخطوة السادسة إدخال جميع بيانات الطالب مثل الاسم والرقم الامتحاني الخطوة السابعة النقر على زر عرض النتائج وسيتم عرض جميع درجات الطالب فورا.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في منطقة الكرخ الأولى في العراق اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 عن قرب ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، من المقرر أن يتم رفع هذه النتائج إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية في الساعات القادمة ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتائج مما يخلق حالة من التوتر والقلق.