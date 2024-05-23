mlazemna.com.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول بغداد صلاح الدين كركوك دهوك ملفات pdf عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط 2024، بانتهاء امتحانات نصف السنة الدراسية للصف الثالث المتوسط ينتظر طلاب وطالبات هذا الصف في كافة محافظات العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الفصل الأول لعام 2024 والتي يتم العمل عليها حاليا من خلال عمليات تصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية وتسجيل الدرجات في لجان الكنترول المختصة بالمدارس،

تهدف هذه العمليات إلى ضمان الدقة والعدالة في تقييم أداء الطلاب وتقديم النتائج بشكل شفاف وموثوق ومع اقتراب موعد إعلان النتائج، يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتائج بفارغ الصبر لمعرفة تقييم أداء أبنائهم خلال الفصل الدراسي الأول

نتائج الثالث المتوسط 2024

عند اكتمال عمليات الكنترول وتسجيل الدرجات وإعتماد النتائج ستصبح النتائج متاحة للطلاب للاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس لتوضيح الخطوات، نقدم الآتي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت. او من خلال الضغط هنا. اختيار خدمة الاستعلام عن النتائج من القائمة المنسدلة المتاحة. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب تلاها تحديد الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له. بعد ذلك النقر على زر الإستعلام للحصول على النتيجة.

وعندما يتم الإعلان عن النتائج ستظهر للطالب مباشرة على الصفحة يتمتع هذا النظام بسهولة الاستخدام ويتيح للطلاب الحصول السريع على النتائج دون عناء.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024

حتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 في عدد من المحافظات العراقية يعود ذلك إلى عمليات التصحيح والمراجعة التى لم تكتمل بعد في المراحل الأولى يتوقع أن تقوم كل مديرية تعليم برفع النتائج بعد اعتمادها رسميا.

من المتوقع أن يشمل الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 العديد من المحافظات العراقية مثل بغداد الرصافة والكرخ والبصرة وذي قار وديالى وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية والأنبار وبابل وصلاح الدين والكرخ الاولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة والرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة والسليمانية وواسط وأربيل ودهوك.