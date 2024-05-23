لمحبي لولو تقدم أحلي أغاني 24 ساعة..تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات

Mohamed Hussien تاريخ النشر
لمحبي لولو تقدم أحلي أغاني 24 ساعة..تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات

قناة وناسة تقدم أحلى الأغاني والأناشيد التي نالت إعجاب الأسرة بالكامل حيث تقدم القناة أغاني لولو الشيقة للأطفال التي نالت إعجاب الملايين من الأسر والعائلات العربية لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة تنزيل تردد قناة وناسة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني بشكل يومي على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع حيث تعتبر القناة الفضائية من أفضل القنوات في الفترة الأخيرة الراهنة كما تعتبر تلك القناة مفضلة عند الكثير من الأطفال.

ما هو تردد قناة وناسة عبر النايل سات

في الفترة الأخيرة يرغب الكثير من الأطفال مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت اعجابكم بسبب تقديم أغاني ممتعة أسعدت قلوب الأطفال وتعلم الأطفال أشياء جديدة لذلك إليكم تردد القناة الفضائية على النايل سات كما يلي:

  • تردد قناة وناسة: 11470.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • كما معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.
  • الجودة: SD.

حدث الآن تردد قناة وناسة على عرب سات

  • تردد القناة: 11270.
  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة للقناة: HD.

ما هي طريقة تحميل قناة وناسة للأطفال

  • فتح جهاز الريسفر والشاشة والضغط على زر القائمة ثم الإعدادات.
  • ثم الضغط على خيار قائمة الترددات ثم النقر فوق زر “البحث يدوي وليس البحث الآلي”.
  • عليك الضغط على تحديد القمر الصناعي ( القمر عرب سات أو القمر نايل سات” على حسب استقبال جهاز الريسفر
  • ثم كتابة تردد قناة وناسة ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز.
  • ثم الضغط على زر البحث وسوف تنزل لك القناة الفضائية المجانية المعروفة بأسم قناة وناسة للأطفال.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Mohamed Hussien

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
تم الرفع.. الان نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 الكرح عبر موقع نتائجنا
إنضم لقناتنا على تيليجرام