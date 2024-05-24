بأقل من 10 جنيه.. طريقة عمل معطر جو طبيعي في المنزل بكل سهولة !!

بأقل من 10 جنيه طريقة عمل معطر جو طبيعي في المنزل حيث أن المنظفات أصبحت الان بتكاليف باهظة ويعد معطر الجو الأكثر طلباً ضمن المنظفات المنزلية لذلك يبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة طبيعية وغير مكلفة لعمل معطر جو دون خطوات صعبة في تحضيره أو مكونات غير متواجدة بالمنزل لذلك سوف نوضح لكم طرق مبسطة لعمل معطر جو طبيعي بالمنزل بمكونات متوفرة بكافة المنازل.

طرق عمل معطر جو طبيعي بالمنزل

هناك العديد من المكونات الطبيعية المتوفرة بكافة المنازل لعمل معطرات جو دون تكاليف باهظة وذات روائح ثابتة بالمكان ومن اهم تلك المكونات ما يلي:

الليمون و اللافندر من أهم المكونات ذات الروائح النفاذة و الثابتة المفضلة لدى الكثير لذلك يمكن استخدامهم بعمل خليط متجانس واستخدامه معطر يومي بالمنزل.

يتم هذا خلال عمل عصير ليمون وإضافة عشبة اللافندر إليه أو زيت اللافندر ثم إضافة صودا الخبز لعمل خليط مناسب وتعطير كافة أرجاء المنزل به بشكل يومي.

طرق اخرى لعمل معطر جو بالمنزل

هناك بعض من الطرق الاخرى المستخدمة بعمل معطر جو بالمنزل دون تكاليف ومنها ما يلي: