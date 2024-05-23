“سجل حالًا” شروط مسابقة القضاء 2024 بالجزائر لتوظيف 500 طالب في القضاء ماي 1445

ينتظر عدد كبير من الأفراد داخل الدولة الجزائرية إعلان المدرسة العليا الخاصة بالقضاء عن شروط مسابقة القضاء 2024، فهى إحدى المسابقات التي تساعد في توظيف ما يقرب إلى 500 طالب على الأقل، حيث يسهل على كافة الأشخاص الراغبين ف العمل داخل السلك القضائي القائم داخل الدولة التقديم إلى المسابقة حسب الشروط المفروضة والانتظار حتى التمكن من دراسة طلبه من الهيئة المختلفة والحصول على النتيجة، ومن خلال مقالنا نتعرف على أهم تفاصيل التقديم وشروط المسابقة.

شروط مسابقة القضاء 2024

تعد شروط مسابقة القضاء 2024 من الشروط التي يريد التعرف عليها الكثير من الأشخاص الراغبين في الإلتحاق بالعمل القضائي داخل الدولة الجزائية، حيث يصعب القبول داخل الوظائف المتاحة دون إتاحة جميع الشروط، والتي تكون كما يلي:

يلزم أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.

لا يقل العمر عن الـ 27 عامًا، ولا يزيد أيضًا عن الـ 40 عامًا.

اجتياز جميع الاختبارات الموضوعة.

أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريا في الحقوق وكذلك شهادة الماستر أيضًا.

تقديم شهادة تفديم الإجراء القانوني الخاص بالخدمة العسكرية.

توافر كافة الشروط العقلية والبدنية للممارسة المهنة.

أن يكون معروفًا بالسمعة الطيبة، وعدم التورط في أحكام في القضايا المخلة بالشرف.

طريقة التقديم على مسابقة القضاء بالجزائر 2024

يتم التقديم على المسابقة من خلال مرحلتين، وهما الأولى من خلال التقديم بشكل إلكتروني، والثانية تقديم المستندات إلى مقر المجلس القضائي الجزائري، وتكون خطوات التقديم الإلكتروني كما يلي: