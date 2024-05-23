EduWave… نظام نور نتائج الطلاب 1445-2024 برقم الهوية

نظام نور نتائج الطلاب 1445-2024، يسعى العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية إلى الوصول إلى نظام نور بدون الحاجة إلى كلمة سر عبر نفاذ وذلك لاستخدام النظام والاستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها لأولياء الأمور يعد نظام نور أداة أساسية تتيح للأهالي متابعة جميع الأمور الدراسية الخاصة بأبنائهم الطلاب، مما يساعدهم في دعم العملية التعليمية ومراقبة تقدم أبنائهم بشكل مستمر لتتمكن الأسر من الاستفادة من نظام نور يتطلب الأمر إنشاء حساب على المنصة.

عملية إنشاء الحساب تعتبر الخطوة الأولى والأساسية للوصول إلى جميع الخدمات التي يقدمها النظام من خلال هذا الحساب، يمكن لأولياء الأمور متابعة حضور وغياب أبنائهم ومراجعة الدرجات والتقارير المدرسية والاطلاع على جدول الامتحانات والنتائج فور صدورها كما يمكن التواصل مع المعلمين والإدارة المدرسية بسهولة ويسر.

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أوضحت الوزارة أنه يمكن الدخول إلى نظام نور بدون الحاجة الى كلمة السر باستخدام رقم هوية المستخدم فقط وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة. إليكم الطريقة بالتفصيل:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور. بمجرد دخولك إلى الموقع انتقل إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور. بدلا من كتابة كلمة سر قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك في خانة تسجيل الدخول. بعد إدخال رقم الهوية انقر على الرابط الموضح في الصفحة للدخول. ستظهر لك صفحة تطلب منك التسجيل في حساب النفاذ الوطني الموحد. في هذه الصفحة أدخل رقم الهوية الخاص بك. قم بإدخال رقم المرور الذي تستخدمه في حسابك على منصة أبشر. اضغط على زر تسجيل الدخول. سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة إلى هاتفك الجوال عبر رسالة نصية. أدخل كلمة المرور المؤقتة التي وصلت إليك في الخانة المخصصة. بعد إدخال كلمة المرور المؤقتة اضغط على زر “متابعة”. بعد اتباع جميع الخطوات السابقة يمكنك الآن الوصول إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور.

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باتباع هذه الخطوات يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى نظام نور بدون الحاجة إلى كلمة مرور تقليدية مما يسهل عملية الدخول ويضمن أمان البيانات باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى الهاتف الجوال توفر هذه الطريقة بديلاً مريحاً وآمناً لأولياء الأمور لمتابعة كافة الأمور الدراسية الخاصة بأبنائهم الطلاب عبر نظام نور.