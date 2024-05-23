اعرف الان … ماهي كودات بلوكس فروت Blox Fruits الجديدة لشهر مايو 2024 بعد التحديث الجديد

من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الشباب بشكل كبير هي كودات بلوكس فروت الجديدة والفعالة للعبة Blox Fruits في عام 2024 حيث تعد هذه الأكواد الطريقة الأمثل لضمان تجربة لعب مشوقة ومميزة تسعى اللعبة باستمرار لتقديم تحديثات وتطويرات جديدة ومن خلال موقعنا البديل نقدم لكم احدث اكواد بلوكس فروت، ويسعدنا أن نقدم لكم احدث اكواد الخريطة في لعبة Blox Fruits هذه الأكواد الجديدة والنشطة ستمنحكم مكافآت رائعة وتعزز تجربتكم داخل اللعبة، لا تفوتوا الفرصة للاستفادة من هذه الأكواد المثيرة التي تضفي عنصرا ممتعا لعالم Blox Fruits تابعوا إصدارات الأكواد الجديدة وكونوا من الأوائل في استغلال هذه العروض الحصرية، استمتعوا باللعب واستكشاف العوالم المدهشة مع Blox Fruits
كودات بلوكس فروت
من خلال البحث المتكرر من الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن كودات بلوكس فروت 2024، فقد لوحظ أنها من المقرر أن تكون على النحو التالي:
- يستبدل krazydares (الجديد) بـ20 دقيقة من التجربة.
- استبدال 2x TRIPLEABUSE بـ 20 دقيقة من التجربة.
- استبدال 2x SEATROLLING بتجربة مدتها 20 دقيقة.
- استبدال 2x 24NOADMIN بـ 20 دقيقة من التجربة.
- يمكن استبدال 2x REWARDFUN بـ 20 دقيقة من التجربة
- تم استبدال ADMIN_TROLL مرتين بمدة 20 دقيقة من التجربة.
- 2x Axiore استبدالها بـ20 دقيقة من تجربة
- 2x Bignews استبدالها بعنوان داخل اللعبة
- استبدال Bluxxy النشط بـ20 دقيقة من التجربة.
- 2x CHANDLER استبدالها بـ0 بيلي.
- Enyu_is_Pro استبدالها بتجربة.
- 2x Fudd10 استبدالها بـ1 بيلي.
- fudd10_v2 استبدالها بـ2 بيلي.
- Active JCWK استبدالها بتجربة.
- kittgaming استبدالها بجوائز.
- KITT_RESET يتم تبديلها بإعادة تعيين الاحصائيات.
- Magicbus استبدالها بتجربة.
- استبدل 2x NEWTROLL بـ20 دقيقة من التجربة.
- بعد 20 دقيقة من التجربة، تم استبدال 2x SECRET_ADMIN.
- 2x Starcodeheo استبدالها بتجربة.
- تم استبدال 2x StrawHatMaine بتجربة مدتها 15 دقيقة.
- 2x SUB2CAPTAINMAUI استبدالها بتجربة.
- استبدال 2x Sub2Daigrock بـ 15 دقيقة من التجربة.
- 2x Sub2Fer999 استبدالها بتجربة.
- 2x SUB2GAMERROBOT_EXP1 تم استبدالها بـ 30 دقيقة من التجربة.