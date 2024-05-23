الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات… نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2024 الجزائر جميع الولايات

نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2024 الجزائر، كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر مؤخرا عن الخطوات الجديدة سحب استدعاء البكالوريا 2024، هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات المستمرة في قطاع التعليم، حيث تتيح للطلاب فرصة سحب الاستدعاء بسهولة عبر الإنترنت من خلال خطوات بسيطة قام العديد من الطلاب بالفعل بزيارة الموقع والتسجيل، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه الخدمة الجديدة يمكن للطلاب الآن التعرف على كيفية التقديم والموعد النهائي لسحب الاستدعاء بالإضافة إلى الخطوات المفصلة لعملية السحب.

نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2024 الجزائر

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل العملية على الطلاب وتقليل الحاجة للذهاب إلى المؤسسات التعليمية للحصول على الاستدعاء، مما يوفر الوقت والجهد كما أنها تساهم في تحسين تجربة الطلاب وتقديم خدمات تعليمية ميسرة ومتطورة.

تأتي هذه الخدمة كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتطوير النظام التعليمي في الجزائر وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى الرضا بين الطلاب وأولياء الأمور وتشجيع المزيد من الابتكارات في القطاع التعليمي، لإتمام عملية السحب يتوجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية. الدخول إلى القسم المخصص لسحب استدعاء البكالوريا. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها. تحميل الاستدعاء وطباعته.

رابط موقع سحب استدعاء بكالوريا 2024

ابتداءا من يوم الخميس الموافق التاسع من مايو انطلقت عملية سحب إستدعاءات امتحانات البكالوريا في الجزائر والتي يتوقع أن تستمر حتى الثالث عشر من يونيو 2024 تجدر الإشارة إلى أن استدعاءات البكالوريا تنقسم إلى نوعين النوع الأول يخص المترشحين الأحرار لامتحانات البيام والبكالوريا، ويمكن سحبها من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر أما النوع الثاني فيتعلق بالمترشحين المسجلين عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، حيث يمكن سحبها من خلال حساب فضاء الأولياء أو من خلال مديري المؤسسات التربوية.