نزلها الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد بأقوى إشارة وتابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161

بحث كبير من جانب محبي وعشاق الدراما في الوطن العربي والشرق الأوسط كله عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية، حيث تقوم القناة اليوم بعرض الحلقة 161 من المسلسل التركي الأشهر المؤسس عثمان الموسم الخامس، ولعل هذا واحد من أشهر وأكثر المسلسلات مُتابعة في السنوات الأخيرة حيث استطاع جذب الآلاف بل الملايين من العشاق للسيرة التاريخية لقيام الدولة العثمانية، وإليكم طريقة ضبط التردد الجديد للقناة تابعوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد على القمرين النايل سات وعرب سات عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، عن طريق الاحداثيات التالية:-

القمر الصناعي تردد القناة معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات 12034 عامودي V 3/4 27500

وتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات يكون كالآتي:-

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11034 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الاستقطاب عامودي V معدل الترميز 27500

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161

بعد استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد على أي قمر صناعي يمكنك اليوم الخميس 23 مايو متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة “161” حيث يتم عرضها في تمام الساعة العاشرة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، فيتم نقل الحلقة الجديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر قناة ATV التركية وبعدها يتم عرض الحلقة مترجمة ومدبلجة بالعربية يوم الخميس والجمعة عبر شاشة قناة الفجر وقناة مصر أم الدنيا التي تعرض الحلقة مرة أخرى عند تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.