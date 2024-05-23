متوفرة الآن.. رابط نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاولى والثانية 2024 العراق الدور الاول

رابط نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاولى والثانية 2024، ظهرت بشكل رسمي نتائج السادس الابتدائي الكرخ الأول 2024 للدور الأول في بعض الإدارات التعليمية وعلى رأسها الرصافة، من المتوقع أن تعلن النتائج في بعض المحافظات الأخرى قريبا يمكن معرفة النتائج من خلال موقع نتائجنا،

وسنوفر لكم رابطًا مباشرًا بصيغة PDF عبر موقع البديل في الساعات الماضية استمرت عمليات التصحيح في عموم المحافظات اقتربت من النهاية تم الانتهاء من تصحيح معظم المواد ولم يتبق سوى عدد قليل من المواد التي تم تأدية الامتحان الخاص بها في آخر يومين من الامتحانات، سيتم الإعلان عن النتائج بمجرد انتهاء عمليات التصحيح بالكامل تتاح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج.

رابط نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاولى والثانية 2024

بعد انتهاء الامتحانات بدأ الجميع يتساءل عن موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي في الكرخ الأول من المهم معرفة أن مواعيد إعلان النتائج تختلف من محافظة إلى أخرى، حيث أن نتائج المرحلة الابتدائية ليست مركزية عند انتهاء كل إدارة تعليمية ومحافظة من عملية التصحيح وإعداد النتائج سيتم نشرها ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها سواء في المدارس أو عبر المواقع الإلكترونية الشهيرة.

تستمر عمليات التصحيح بوتيرة سريعة في جميع المحافظات بهدف الانتهاء من تصحيح الامتحانات بأسرع وقت ممكن، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتائجهم في المدارس التابعين لها أو إلكترونياً عبر الإنترنت.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثانية بالاسم

للاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 للدور الأول عبر موقع نتائجنا يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. اضغط على أيقونة نتائج الدور الأول 2024. اختر نتائج الصف السادس الابتدائي. أدخل الرقم الامتحاني وبيانات الطالب المطلوبة. انقر على زر استعلام. ستظهر النتيجة فور الإعلان عنها بشكل رسمي.

في الوقت الحالي تم الإعلان عن نتائج الكرخ 1 والكرخ 2 بشكل رسمي لطلبة الصف السادس الابتدائي يمكن البحث عن نتائجكم باستخدام الاسم عبر المواقع المخصصة لذلك.