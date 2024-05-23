سوسو غلطت يا حرام.. تردد قناة كراميش 2024 علي جميع الأقمار الصناعية وكيفية ضبط القناة الفضائية كراميش

تردد قناة كراميش 2024، قناة كراميش تعتبر من أهم قنوات الأطفال التي من خلالها يتعلم ويقضون وقتهم في مرح ومتعة، حيث تقوم القناة بعرض الأناشيد والأغاني المخصصة للأطفال على مدار 24 ساعة والقناة لها العديد من الشخصيات التي يحبها الأطفال ويقلدونها لذا استطاعت القناة وفي وقت قصير للغاية أن تنال اعجاب الأطفال والأمهات التي تلجأ لها من أجل تسلية الأطفال والهاء الأطفال مع محتوى أمن ومفيد، واليوم سنتعرف معا على تردد قناة كراميش في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة كراميش 2024

تقوم قناة كراميش بعرض محتواها المميز من الأناشيد وأغاني الأطفال وذلك على مدار الساعة فإنها مميزة وجذابة لهم وخصوصا ان القناة تبث بجودة عالية مع أغاني بكلمات مميزة حيث يأتي تردد قناه كراميش كالتالي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ 7/8.

جودة القناة: SD.

تردد قناة كراميش على عربسات

يأتي تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11390.

اسم القناة: Karameesh.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط القناة الفضائية كراميش

إن ضبط قناة كراميش على الريسيفر يحتاج مجموعة من الخطوات المحددة لضبط القناة وتأتي هذه الخطوات على النحو التالي: