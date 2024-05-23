هسه ظهرت الأن.. استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي العراق دور اول 2024 برقم المقعد الامتحاني في عموم المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي، ساعات قليلة باتت تفصل طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق عن معرفة نتائجهم وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الرصافة الاولى والتي قد ظهرت بالفعل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية في العراق وموقع نتائجنا وذلك برقم المقعد لذلك يتسارع البحث من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الابتدائي 2024 ليتمكنوا من معرفة نتائجهم وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في عموم محافظات العراق

بعد الإعلان عن نتائج الطلاب في الرصافة الأولى، ازداد البحث من قبل الطلاب في جميع ارجاء العراق عن موعد ظهور النتائج حيث أعلنت كلا من محافظة الكرخ 1 ومحافظة الكرخ 2 عن موعد ظهور النتائج اليوم الخميس الموافق 23 مايو ويمكن الاستعلام عنها بخطوات التالية:

التوجه الى موقع وزاره التربيه العراقيه الالكتروني الدخول اليه اضغط هنا .

وبعد ذلك ستقوم بالنقر علي نتائج السادس الابتدائي.

يتم بعد ذلك تحديد الدور الاول 2024.

أدخل أسم الطالب والرقم الامتحاني.

النقر على ايقونة استعلام.

لتنتقل إلى النافذة الخاصة بنتيجة الطالب.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في العراق

تشتعل محركات البجث عن نتائج السادس الابتدائي 2024 حيث أن النتائج ستكون متاحة علي موقع نتائجنا، ويمكن التحقق من النتائج من خلال مجموعة من الخطوات التالية:

الدخول الى موقع نتائجنا والدخول اليه اضغط هنا .

يتم أختيار نتائج السادس الابتدائي العراق من القائمة.

تحديد اسم المحافظة التابع لها الطالب.

النقر على تنزيل حتي يتمكن الطلاب من تنزيل نتائجهم والبحث عنها من ضمن كشوفات المدرسة التابع لها.

اعتراضات نتيجة السادس الابتدائي العراق

عند ظهور نتائج الطلاب وفي حالة الرغبة في التظلم يمكن للطلاب أن يتظلموا وذلك وفقا لما أكدت عليه وزارة التربية العراقية.

ويمكن لطلاب الرصافة الأولى الآن أن يقوموا بتقديم التظلم بعد ظهور النتائج بشكل رسمي على موقع الوزارة.