“رابط مفعل” .. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 من خلال موقع نتائجنا الرسمي بالخطوات

سوف تكشف وزارة التربية العراقية قريبًا عن نتائج امتحان الصف السادس الابتدائي الدور الاول لعام 2024، حيث يتم حاليا البحث في كافة محافظات العراق عن رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج بمجرد أن تصبح رسمية، حيث أن الوزارة حتى الآن لم تصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد صدور النتائج، وسنوضح لكم بالتفصيل كيفية استخراج النتائج بشكل إلكتروني.
رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024
- أولا قم بالدخول إلى المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية من خلال النقر على هذا الرابط.
- من ثم قم بإضافة كود التأكيد المرئي.
- ومن ثم اضغط على submit
- سوف تتمكن من الدخول على موقع الوزارة.
- بعد ذلك اضغط الخدمات الإلكترونية.
- ومن ثم اتبع الخطوات الخاصة بالاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني.
- سوف تحصل على نتيجتك بكامل تفاصيلها ويمكنك تحميل النتيجة بصيغة pdf أيضاً ثم قم بطباعتها إلكترونيا.
نتائج السادس ابتدائي موقع نتائجنا
يمكن لكافة أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق حصولهم على نتيجة الإمتحانات الأول للصف السادس الابتدائي من خلال موقع نتائجنا 2023، كل ما عليك فعله هو اتباع ما يلي من الخطوات:
- أولاً كل ما عليك القيام به هو الدخول إلى منصة نتائجنا عن طريق محرك بحث جوجل.
- ومن ثم يجب عليك الضغط على المحافظة التي تسكن بها.
- إن كانت متوفرة للتحميل قم بالنقر على زر التحميل باللون الأخضر.
- وإذا ما تم ظهورها بعد سوف تجد عبارة قريبا كل ما عليك هو الانتظار.