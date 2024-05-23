عاجل!! إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر منصة “مظلتي”

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، خاصةً الوجبة السابعة والأخيرة، من أهم البرامج التي تهدف إلى مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء في جميع المحافظات العراقية، حيث يستهدف البرنامج مجموعة محددة من الفئات المستحقة للدعم وفقًا لبعض الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي سنستعرض كافة التفاصيل وأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية شروطًا محددة، يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة السابعة والأخيرة، وهي:

أن يكون الشخص حاصلًا على الجنسية العراقية. أن يكون مقيمًا في العراق إقامة دائمة. السيدات المطلقات اللواتي لديهن أطفال وليس لديهن مصدر دخل ثابت. السيدات الأرامل التي ليس لها دخل ثابت.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، يتعين على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” الإلكترونية. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة باستخدام الاسم ورقم المرور. في حال عدم وجود حساب مسبق، يتم إنشاء حساب جديد على المنصة أولًا. بعد الدخول، الانتقال إلى بوابة “أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية”. إدخال رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها لعام 2024. إدخال البيانات المطلوبة حسب التعليمات. الضغط على زر “استعلام” لعرض كشف بأسماء المقبولين في هذا الدعم.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي”

من خلال رابط موقع مظلتي الإلكتروني الموجود على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، تستطيع الحصول على الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة السابعة والأخيرة، والتي تم الانتهاء من تجهيزها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

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