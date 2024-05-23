تابع الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مترجمة على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد نايل سات

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مترجمة من المسلسلات التي تصدرت قائمة المسلسلات الأعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الماضية، ويضم المسلسل باقة مميزة من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث تدور أحداث المسلسل حول إقامة الدولة العثمانية والتي مرت عملية إنشائها بالعديد من المشاكل والتفكك، وأكثر ما زاد البحث عن هذه الحلقة هو انتهاء الحلقة السابقة على أحداث مثيرة ومشوقة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مترجمة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مترجمة سيتم عرضها يوم الأربعاء القادم عبر قناة ATV، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، كما تعرض الحلقة يوم الخميس القادم مدبلجة باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية، وينتظر المشاهدين بفارغ الصبر عرض أحداث الحلقة لأنها من المتوقع أن تكون مليئة بالأحداث المثيرة، ويعتبر المسلسل من أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي تجمع بين الخيال والواقع التاريخي، ومن الجدير بالذكر أن كل أسبوع يتم عرض حلقة واحدة، حيث يبدأ عرض الحلقة الجديدة عبر قناة ATV، وتعاد الحلقة مدبلجة عبر قناة الفجر الجزائرية التي استطاعت الحصول على حقوق بث المسلسل عبر شاشاتها للمشاهدين في الوسط العربي.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مترجمة

يذاع مسلسل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 عبر قناة الفجر الجزائرية، وهذا التردد كما هو متمثل على النحو التالي:

قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

إذا كنت ترغب في تحميل القناة فلت بد من السير على الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة الفجر الجزائرية عبر عرب سات

وأتاحت أيضًا القناة ترددها عبر قناة عرب سات، وهذا التردد كما هو متمثل على النحو التالي: