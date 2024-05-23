الان ظهرت .. نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا الدور الاول results.mlazemna.com بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا 2024 الدور الاول قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عنها بالأمس حيث ظهرت في مدينة الرصافة ومن المتوقع أن تظهر اليوم في مدينة الكرخ 1 والكرخ 2، ويتتابع ظهورها في بقية المحافظات على مدار الساعات القادمة، وقد أوضحت الوزارة كيفية الاستعلام عن النتيجة عن طريق موقعها الرسمي أو من خلال موقع نتائجنا، وفي السطور التالية نوضح لكم رابط وخطوات الاستعلام عبر المواقع الرسمية، والمزيد من أهم التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.

نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا

بإمكان الطلاب من كل المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا 2024 الدور الأول من خلال منصة نتائجنا كما تعرف باسم ملازمنا، أو عن طريق الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم ويمكن الاستعلام من خلال منصة نتائجنا عبر اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالذهاب إلى منصة نتائجنا الرسمية.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

ثم سجل بقية البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها.

عند ظهور نتيجة المحافظة ستظهر خانة تم الإعلان.

أما إذا لم تظهر ستجد كلمة في الانتظار.

وفي حال ظهورها اضغط على زر تنزيل.

بعد تحميل الملف تستطيع البحث داخله عن النتيجة وسواء باستخدام الرقم الامتحاني أو اسم الطالب.

نتائج السادس الابتدائي موقع الوزارة

يمكن الوصول إلى نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا 2024 الدور الأول من خلال منصة ملازمنا أو عن طريق الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بالعراق واتباع هذه الخطوات: