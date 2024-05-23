رابط بوابة التعليم الاساسي استخراج نتائج سنوات النقل 4و5و6 ابتدائي و1و2 اعدادي بالاسم ورقم الجلوس

رابط بوابة التعليم الاساسي استخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الاول والثاني الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني من أكثر الموضوعات التي تشغل محركات البحث في الساعات الأخيرة، وذلك بسبب اقتراب العد التنازلي على ظهور هذه النتائج على الانتهاء، وسيتم توفيرها للطلاب على المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، ونعرفكم على رابط هذه المنصات وخطوات الاستعلام في السطور التالية كما نعرفكم على طريقة توزيع الدرجات الخاصة بالصف الأول في المرحلة الإعدادية.

رابط بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

تحرص وزارة التربية والتعليم بمصر على توفير رابط نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2024، حتى يتمكن طلاب هذه الصفوف الدراسية من الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو المديرية التعليمية التابعين لها، وسيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي التابع للوزارة ومجرد أن تنتهي أعمال التصحيح في لجان المدارس وتقوم كل مديرية تعليمية باعتماد درجاتها، ومن المتوقع الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط خلال الأيام القليلة القادمة، ومن الجدير بالذكر أنه تم توزيع درجات الصف الاول الاعدادي بحيث يكون المجموع الكلي للفصلين الدراسيين 280 درجة، لكل ترم 140 درجة وتعتمد طريقة التوزيع على أن تكون 80 % من درجات الامتحان النهائي و 10 % درجات الامتحانات الشهرية الـ 10 % الأخيرة هي درجات الحضور والانضباط.

رابط نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي عبر بوابة التعليم الاساسي

يقوم رابط نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2024، بتوفير النتائج -بالتفصيل- لجميع الطلاب بشكل المجاني دون الحاجة إلى دفع أي رسوم المالية، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات للاستعلام:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

أو التوجه إلى موقع نتيجة نت.

اضغط على أيقونة نتيجة الصف الابتدائي بالاسم فقط أو أي المرحلة التابع لها الطالب.

حدد الفصل الدراسي.

سجل اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.

اضغط على زر عرض نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس.

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم عن طريق اتباع نفس الخطوات مع تحديد نتيجة الشهادة الاعدادية عند اختيار المرحلة الدراسية.