أروع الحلقات الكوميدية للقط والفار .. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات لمتابعة المغامرات الجديدة

أصبح تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات من الترددات الرائجة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة وذلك لأنها من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في بث محتوى متنوع للأطفال، وتحرص القناة على تحديث ترددها بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة لمتابعيها، لذلك حققت نسبة مشاهدة عالية في فترة زمنية قصيرة منذ تأسيسها، وفي هذا السياق سوف نوضح كيفية تنزيل ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات

تقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تجذب الأطفال بشكل كبير، وتتنوع البرامج المعروضة على القناة لتتناسب مع مختلف الفئات العمرية، مما يسهم في تنمية قدراتهم العقلية، ويكون تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات على النحو التالي:

التردد: 11354.

الاستقطاب: العمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ :⅚

ومعدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

ولها تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات يكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة البث: HD.

الان تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى القائمة الرئيسية للإعدادات من خلال زر القائمة على جهاز الرسيفر.

اختر الإعدادات من القائمة الظاهرة.

ثم اختر تركيب لبدء عملية الضبط.

قم بتغيير الإعدادات إلى الوضع اليدوي.

اختر القمر الصناعي المناسب لاستقبال القناة.

أدخل تفاصيل التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، والاستقطاب التي ذكرناها سابقا.

استخدم خيار البحث للعثور على القناة وانتظر حتى تكتمل العملية.

بعد تحميل القناة، أضفها إلى قائمة القنوات المفضلة باستخدام زر الإضافة.

ومن خلال هذه الخطوات، ستتمكن من متابعة برامجك المفضلة والرسوم المتحركة على قناة توم وجيري بسهولة.