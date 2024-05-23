الان لينك بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 ترم ثاني

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 الفصل الدراسي الثاني وذلك لكل من محافظة الجيزة والقاهرة يتم من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بها ، بالإضافة إلى نشرها في جميع مدارس المحافظة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون متوفرة خلال الأسبوع الجاري في جميع مديريات التربية والتعليم، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي، وسيتم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي باستخدام نظام الألوان الأربعة، وفقاً لما أعلنته الوزارة حيث إن هذا النظام يهدف إلى تقديم تقييم شامل لأداء الطلاب بدلاً من الاعتماد فقط على الدرجات التقليدية.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024 في أغلب المحافظات حيث تعتمد على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظة أو المدارس، ولهذا يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من خلال اتباع العديد من التعليمات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

ابحث عن خيار “نتيجة سنوات النقل” في القائمة الرئيسية أو الصفحة الأولى.

اختر الصف الرابع الابتدائي.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي الخاص بالطالب الذي يتألف من 14 رقما في الخانة المحددة.

اضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة.

وستظهر النتيجة أمامك على الشاشة، ويمكنك مراجعتها وطباعة نسخة إذا لزم الأمر.

بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

وبعد أن أوضحنا نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024، لابد أن ننوه إلى أنه يتم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي باستخدام نظام الألوان، الذي يوضح مستوى أداء الطالب وما إذا كان ناجحاً أو يحتاج إلى تحسين، ويتضمن هذا النظام أربعة ألوان، وكل لون يمثل نطاقاً معيناً من الدرجات ومستوى أداء محدداً:

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب ناجح وحصل على مستوى ممتاز، وحصل على درجات تتراوح بين 85 و100.

اللون الأخضر: يعبر عن أن الطالب حقق مستوى جيد جداً، وتتراوح درجاته ما بين 65 و84.

اللون الأصفر يدل على أن مستوى الطالب متوسط ويحتاج إلى تحسين، وتكون درجاته ما بين 50 و64.

اللون الأحمر: يعني أن مستوى الطالب ضعيف وحصل على درجات أقل من 50، مما يشير إلى أنه يحتاج إلى دعم إضافي لتحسين أدائه.

وكذلك يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط عن طريق اتباع الخطوات الموجودة في الفقرة السابقة.