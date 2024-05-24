وثق عقدك الحين/.. إليك خطوات توثيق عقد في منصة إيجار 2024 وكيفية التسجيل على المنصة إلكترونياً

أطلقت المملكة العربية السعودية إحدى المنصات المهمة لتسهيل عمليات الايجار العقاري وهي منصة إيجار، وسوف نوضح لكم في السطور التالية خطوات التسجيل على المنصة بكل سهولة، ويذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى دائماً إلى تطوير المعاملات التجارية العقارية والمحافظة على حقوق المواطنين، تابعونا في السطور التالية لمعرفة المزيد من المعلومات.

خطوات توثيق عقد في منصة إيجار 2024

للوصول إلى منصة إيجار الإلكترونية، قم باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إيجار.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

اختر خدمة “توثيق”.

اضغط على خيار “التحقق”.

حدد الوحدة السكنية المطلوبة وأدخل جميع التفاصيل المتعلقة بها.

اضغط على “إرسال العقد للتوثيق”.

تتميز هذه المنصة بسرعة إتمام إجراءات الإيجار، وتسهيل عملية الاتفاق على العقد بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري. كما تعزز المصداقية والثقة في العقد من خلال التسجيل عبر منصة إيجار. يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم الموحد 920005226.

خطوات التسجيل على منصة ايجار 2024

اتباع الخطوات التالية للوصول إلى منصة إيجار الإلكترونية: