“ارتفاع جديد” سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم يرتفع مرة أخرى في بغداد وأربيل

شهد اليوم الخميس 23 مايو 2024 تداول سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي بمستوى مرتفع، هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الدولار مقابل الدينار في السوق، منها الاقتصاد العام، السياسات النقدية، ومدى الثقة في الاقتصاد، رغم استقرار سعر الدولار في البنك المركزي العراقي، إلا أنه قد يشهد ارتفاع في السوق السوداء نتيجة للعديد من العوامل مثل الطلب والعرض، التضخم، وعوامل سياسية واقتصادية أخرى، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم سعر الدولار اليوم في السوق والبنوك.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

شهد اليوم الخميس 23 مايو 2024 سعر الدولار مقابل الدينار في البنك المركزي العراق استقرارا، حيث أعلن البنك المركزي اليوم عن سعر الدولار مقابل الدينار اليوم على النحو التالي:

سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية: 1310 دينار لكل دولار.

سعر بيع مبالغ الحولات إلى الخارج: 1310 دينار لكل دولار.

سعر البيع النقدي: 1305 دينار لكل دولار.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح

في نهاية جلسة تداول اليوم الخميس، جاءت قائمة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في بورصات العراق الرئيسية كما يلي:

في بغداد بلغ سعر الصرف 146,200 دينار لكل 100 دولار.

في أربيل كان 146,050 دينار.

في البصرة والموصل وكركوك والسليمانية ودهوك بلغت قيمته 146,000 دينار، 146,150 دينار، 146,150 دينار، 146,150 دينار، و146,050 دينار على التوالي.

يشار إلى أن السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي هو 131,000 دينار لكل مئة 100 دولار، يعكس فرق الدولار بين البنك المركزي العراقي والسوق السوداء تحديات اقتصادية تواجه البلاد، يعزى ذلك جزئيًا إلى نقص العملة الصعبة في البنك المركزي، الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، ترتفع أسعار الصرف في السوق السوداء نتيجة للعوامل الاقتصادية والسياسية غير المستقرة، وبالتالي، يتأثر الاقتصاد العراقي بشكل سلبي، يتطلب حل هذه المشكلة تحسين إدارة النقد الأجنبي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الرسمي.