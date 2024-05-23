مش هتشتريها من برة تاني.. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند في البيت بطعم رائع زي المحلات

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند، تُعتبر البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات التي يفضلها الجميع، سواء كانوا كبارًا أم صغارًا، تتنوع أنواع البسبوسة، مثل البسبوسة بالقشطة، أو البسبوسة السادة، أو بسبوسة بالمكسرات، أو البسبوسة بجوز الهند، التي تعد من الأنواع الشهية للبسبوسة، والمميز في هذه الحلوى أنه يمكن تحضيرها بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى مجهود كبير، مما يجعل الأمهات يبحثن عن طرق متنوعة لتحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها بأسعار مرتفعة من المحلات.

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

تُعد البسبوسة واحدة من الحلويات الشهية التي تقدم عادة في المناسبات الخاصة، وتعتمد في صنعها على مزيج من جوز الهند، إليكم طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند بالخطوات التالية:

المكونات:

كوب من الطحين الأبيض النقي.

كوب من السميد.

كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب تقريبًا من الزبدة المذابة.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب من السكر الناعم.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

2 مغلفات من الفانيليا.

2 مغلفات من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر حسب الرغبة.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة.

شربات حسب الرغبة.

طريقة التحضير: