اعرف نتيجتك من هُنا natiga.azhar.eg.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

تم تأكيد أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 قريبًا، وذلك بعد إتمام عمليات التصحيح والتدقيق في جميع المعاهد الأزهرية، يُشير إلى أنه عند اعتماد النتائج رسميًا، سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، مما يسمح للطلاب بالاطلاع على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس والاسم، يترقب الطلاب وأولياء الأمور هذا الإعلان بفارغ الصبر، حيث يتطلعون للحصول على النتائج النهائية لامتحاناتهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

الآن بإمكانكم الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية من خلال بوابة الأزهر الشريف:

يُرجى الدخول إلى البوابة واختيار “نتيجة الشهادة الإبتدائية” من القائمة.

ثم تحديد الصف التابع للطالب وإدخال رقم الجلوس.

وبعد ذلك النقر على زر “الاستعلام”.

ستظهر النتيجة مع جميع الدرجات المحصل عليها.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

يتوقع أن يصدر الإعلان عن نتائج الشهادة الإبتدائية الأزهرية في الأيام القادمة، حسب ما يعتمد من قبل قطاع المعاهد التابعة للأزهر، يتزامن هذا مع انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي خلال هذا الأسبوع، وفقًا للإعلان الرسمي من الوزارة، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج بعد انتهاء الامتحانات، إذ تمثل هذه النتائج أهمية بالغة في حياتهم، حيث تحدد مصيرهم ومسارهم للانتقال إلى المرحلة الإعدادية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

توفر بوابة الأزهر الشريف مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الأمور على العاملين والطلاب على حد سواء، منها: