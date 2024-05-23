تابع أغاني وأناشيد لولو الشطورة.. نزل تردد قناة وناسة أطفال 2024 على نايل سات وعرب سات

تتوفر قنوات فضائية كثيرة على القمر الصناعي تهتم بعرض محتوى خاص بالأطفال، ومن الضروري يعرف الجميع تردد تلك القنوات، حيث من ضمنها هو تردد قناة وناسة التي تعد من أهم وأشهر القنوات في جميع البلدان العربية، حيث تهتم القناة بعرض برامج طفولية مميزة مع عرض أغاني وأناشيد دينية يعشقها جميع الأطفال، ويرددها على مسامع الكبار، حيث تعلمهم ما يريدون معرفته خلال المرحلة العمرية التي يعيشونها.
نزل تردد قناة وناسة 2024
تحرص إدارة قناة وناسة على طرح تردد جديد لها بشكل سنوي لذا يجب معرفة تردد قناة وناسة، حيث يتم تغيير التردد لأنه يعمل على تحسين الجودة مع معالجة بعض الأخطاء البرمجية التي توفر بداخلها، لذا حتى يتم استقبال القناة يلزم معرفة التردد الجديد الذي يعد كالآتي:
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- تردد القناة: 11430.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي
يمكن أن يتم مشاهدة قناة وناسة بجودة عالية جدا على القمر الصناعي عرب سات، حيث يرغب الجميع في معرفة التردد الخاص بها حتى يتم استقبال القناة، لذا فإن التردد الجديد يعد كالآتي:
- تردد القناة: 11270.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- مؤشر تصويب الخطأ: 3/4.
خطوات تنزيل قناة وناسة الجديد 2024
فور أن يتم الحصول على تردد القناة الجديد، يلزم عليك البدء في تثبيتها دون أن تحتاج إلى أي فني متخصص في عملية تنزيل القنوات، عليك فقط بمعرفة الخطوات الصحيحة التي تمكنك من ذلك، والتي سنذكرها بشكل تفصيلي كالتالي:
- اولا يجب استخدام جهاز الريموت حتى يتم الانتقال إلى قائمة الإعدادات التي تتوفر على الرسيفر.
- ثم يتم اختيار زر التثبيت اليدوي مع الضغط على أيقونة إضافة قناة.
- يجب عليك تحديد نوع القمر الصناعي، ثم قم بإدخال البيانات الخاصة به.
- عليك بمراجعة البيانات التي قمت بتدوينها، لكي تنقر على أيقونة بحث.
- ثم انتظر قليلا حتى تنتهي عملية البحث عن القناة، وفور أن تحصل على القناة اضغط على أيقونة حفظ.