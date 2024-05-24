“التفاصيل من هنا” .. مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في المملكة العربية السعودية 1445 | إليك أهم الشروط

تعد مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المكافآت التي تقدمها وزارة التعليم السعودية أو إدارات المدارس الخاصة للمعلمين، حيث تهدف هذه المكافأة إلى تقدير جهود المعلمين وعرفاناً بما قدموه من خدمة جليلة للطلاب خلال فترة عملهم، وفي هذا المقال، سنقدم لكم التفاصيل الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للمعلمين وفق اللائحة الجديدة لعام 1445 هـ.

مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الجديدة

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على سنوات الخدمة الفعلية للمعلمين وفقاً للائحة الجديدة، تشمل المكافأة جوانب متعددة تهدف إلى تكريم المعلمين على سنوات خدمتهم، إليكم كيفية احتساب المكافأة:

مدة الخدمة من 10 سنوات إلى أقل من 16 سنة: يحصل المعلم على نصف الراتب الشهري عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مدة الخدمة من 16 سنة إلى أقل من 21 سنة: يحصل المعلم على راتب شهري كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مدة الخدمة من 21 سنة إلى أقل من 30 سنة: يحصل المعلم على راتب شهري كامل ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مدة الخدمة 30 سنة أو أكثر: يحصل المعلم على راتب شهري كامل ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

لليجب على المعلم أن يكون قد أكمل فترة الخدمة المطلوبة المحددة وفقاً للائحة الجديدة، إليك أهم الشروط التي يجب أن تتوفر لاستحقاق المكافأة:

يجب أن يكون المعلم قد أتم عدد السنوات المطلوب للحصول على المكافأة.

تُمنح المكافأة في حال إنهاء الخدمة بسبب التقاعد النظامي أو التقاعد المبكر بناءً على طلب المعلم أو عند انتهاء العقد للمعلمين غير السعوديين.

لا يحق للمعلم الحصول على المكافأة إذا تم فصله من الخدمة لأسباب تأديبية.

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للراتب الأساسي الأخير الذي يتقاضاه المعلم، ويشمل ذلك العلاوات والبدلات الأساسية التي يحصل عليها المعلم، حيث يتم حساب المكافأة بناءً على الصيغة التالية:

مكافأة نهاية الخدمة =عدد سنوات الخدمة × الراتب الشهري الأساسي

مثال توضيحي:

لنفترض أن معلمًا قضى 20 عامًا في الخدمة وكان راتبه الشهري الأساسي 10,000 ريال سعودي:

مدة الخدمة من 10 إلى أقل من 16 سنة:

5 سنوات × 5,000 ريال (نصف الراتب الشهري) = 25,000 ريال.

مدة الخدمة من 16 إلى أقل من 21 سنة:

4 سنوات × 10,000 ريال (راتب شهري كامل) = 40,000 ريال.

إجمالي مكافأة نهاية الخدمة = 25,000 ريال + 40,000 ريال = 65,000 ريال.