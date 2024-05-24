“عيالك مش هيبطلوا يطلبوها منك” .. أسهل طريقة لتحضير الشاورما السورية في البيت زي المطاعم بالضبط

تعد الشاورما واحدة من أشهى الوجبات السريعة التي يفضلها الكبار والصغار، وهي وجبة تلقى إقبالا كبيرا من جميع أفراد الأسرة، وتفضل ربة المنزل إعداد الشاورما في المنزل لضمان نظافة المكونات وتجنب استخدام أي إضافات غير صحية، لذلك هنا سنقدم لك طريقة عمل الشاورما بالبيت بخطوات سهلة وبسيطة، لضمان تحضير وجبة لذيذة ومختلفة في كل مرة.

طريقة عمل الشاورما بالمنزل

إليك أهم المكونات التالية بالمقادير المذكورة من أجل إعداد الشاورما بطريقة صحيحة.

المكونات

لتحضير شاورما الدجاج

1 كيلوغرام من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح رفيعة.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

1/4 كوب من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 فصوص ثوم مفرومة.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.

لتحضير صوص الطحينة

1/2 كوب من الطحينة.

1/4 كوب من عصير الليمون.

1/4 كوب من الماء.

1 فص ثوم مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الشاورما