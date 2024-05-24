“عيالك مش هيبطلوا يطلبوها منك” .. أسهل طريقة لتحضير الشاورما السورية في البيت زي المطاعم بالضبط

تعد الشاورما واحدة من أشهى الوجبات السريعة التي يفضلها الكبار والصغار، وهي وجبة تلقى إقبالا كبيرا من جميع أفراد الأسرة، وتفضل ربة المنزل إعداد الشاورما في المنزل لضمان نظافة المكونات وتجنب استخدام أي إضافات غير صحية، لذلك هنا سنقدم لك طريقة عمل الشاورما بالبيت بخطوات سهلة وبسيطة، لضمان تحضير وجبة لذيذة ومختلفة في كل مرة.
طريقة عمل الشاورما بالمنزل
إليك أهم المكونات التالية بالمقادير المذكورة من أجل إعداد الشاورما بطريقة صحيحة.
المكونات
لتحضير شاورما الدجاج
- 1 كيلوغرام من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح رفيعة.
- 1/4 كوب من الزيت النباتي.
- 1/4 كوب من عصير الليمون.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- 2 فصوص ثوم مفرومة.
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من الكركم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.
لتحضير صوص الطحينة
- 1/2 كوب من الطحينة.
- 1/4 كوب من عصير الليمون.
- 1/4 كوب من الماء.
- 1 فص ثوم مفروم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير الشاورما
- في وعاء كبير، اخلطي الزيت النباتي، عصير الليمون، الزبادي، الثوم المفروم، الكزبرة، الكمون، البابريكا، الكركم، الفلفل الأسود، الملح، والقرفة.
- أضيفي شرائح الدجاج إلى التتبيلة وقلّبي جيداً حتى تتغطى بالكامل.
- غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، والأفضل تركه طوال الليل ليتمكن الدجاج من امتصاص النكهات جيداً.
- سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية، يمكنك استخدام القليل من الزيت إذا لزم الأمر.
- أضيفي شرائح الدجاج المتبلة إلى المقلاة واطهيها حتى تنضج تماماً وتتحمر من جميع الجوانب، عادةً ما يستغرق ذلك حوالي 10-15 دقيقة.
- في وعاء صغير، اخلطي الطحينة مع عصير الليمون، الماء، الثوم المفروم، والملح.
- قلّبي المكونات جيداً حتى تحصلي على صوص ناعم ومتجانس.
- سخني خبز الشاورما أو خبز البيتا قليلاً في الفرن أو على مقلاة ساخنة.
- ضعي بعضاً من شرائح الدجاج المطهية في وسط الخبز.
- أضيفي شرائح الطماطم، الخيار المخلل، البصل المفروم، والبقدونس المفروم فوق الدجاج.
- اسكبي كمية من صوص الطحينة على الحشوة.
- لفّي الخبز على الحشوة بإحكام، وقدميه ساخناً.
- يمكنك تقديم الشاورما مع البطاطس المقلية أو السلطة حسب الرغبة.