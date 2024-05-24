“مش هتستغني عنها” .. أهم فوائد استخدامات الحلبة لعلاج تساقط الشعر وتطويله من أول استخدام

تعد الحلبة واحدة من أفضل الحلول الطبيعية التي يمكن استخدامها لحل مشاكل الشعر المختلفة، وذلك بفضل احتوائها على العديد من العناصر المغذية التي تعزز صحة الشعر وتمنحه القوة واللمعان، كما أنها تعتبر من أهم الأعشاب الطبيعية التي توفر حلولاً فعالة لمشاكل الشعر المختلفة بفضل محتواها الغني بالعناصر الغذائية، وفي هذا المقال، سنتعرف على فوائد الحلبة للشعر وطرق استخدامها لتحقيق أفضل النتائج.

فوائد الحلبة للشعر

تحتوي الحلبة على بروتينات وحمض النيكوتينيك (فيتامين B3) الذي يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته.

تساعد في تنشيط بصيلات الشعر وتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

غنية بمركبات الفلافونويد والسابونين التي تقوي بصيلات الشعر وتمنع تساقطه.

تساهم في تقوية جذور الشعر وجعلها أقل عرضة للتكسر والتساقط.

تحتوي الحلبة على الليسيثين، وهي مادة مرطبة طبيعية تساعد في ترطيب فروة الرأس الجافة ومنع الحكة.

تحافظ على توازن الرطوبة في فروة الرأس.

العناصر المغذية الموجودة في الحلبة، مثل فيتامين C والبروتينات، تعمل على تحسين مظهر الشعر وزيادة لمعانه.

تساهم في تنعيم الشعر وجعله أكثر مرونة وحيوية.

تحتوي الحلبة على الحديد والبوتاسيوم والفيتامينات التي تقوي الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

تساعد في إصلاح الشعر التالف والمتقصف.

طرق استخدام الحلبة للشعر

إليك أهم الماسكات التي يمكنك استخدامها لعلاج تساقط الشعر.

ماسك الحلبة لنمو الشعر

المكونات

ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.

كوب ماء.

طريقة التحضير

انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

في الصباح، اطحني البذور المنقوعة حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة على فروة رأسك ودلكيها بلطف.

اتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

زيت الحلبة لتقوية الشعر

المكونات

3 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.

نصف كوب زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سخني الزيت وأضيفي بذور الحلبة إليه.

اتركي الخليط على نار هادئة حتى تصبح البذور بنية اللون.

اتركي الزيت يبرد، ثم صفيه واحتفظي به في زجاجة.

دلكي فروة رأسك بالزيت مرة أو مرتين في الأسبوع قبل غسل الشعر.

ماسك الحلبة والزبادي لترطيب الشعر

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الحلبة.

نصف كوب زبادي.

طريقة التحضير