شاهد الآن .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 الموسم 5 اليوم على الفجرالجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161، زاد تعلق الملايين من الأشخاص بمتابعة المسلسلات التركية ومن أهم المسلسلات التي أصبحت تتصدر البحث وتحقق ملايين المشاهدات ويتابع عرضها الحصري أول بأول هو المسلسل قيامة عثمان، ومع مرور الوقت من متابعة حلقات المسلسل يزداد الشوق للأحداث والتعرف على الملحمة التاريخية التي حدثت في عصر عثمان بن ارطغرل من القرن 13، منذ عدة سنوات يعرض مسلسل قيامة عثمان ومازال في استكمال مسيرة النجاح ولن يتوقف المتابعين عن مشاهدة تلك العمل الاكثر من رائع، واليوم ننشر عبر الفقرات التالية اخر تطورات مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161

في الحلقة الجديدة 161 من المؤسس يتعرض الأمير محمد إلى الهجوم وتصبح حالته في خطر، مما يبحث عثمان عن الفاعل للانتقام وأن لن يتركه على قيد الحياة بل يكون مصيره هو الموت، وخلال المواجهة الأخيرة تطورات الأحداث بشكل سريع وظهرت بعض اللقطات في الإعلان الترويجي الثاني من الحلقة 161 والتي لفتت أنظار الجمهور المتابع عندما كان يحمل عثمان وأبنائه وبعض أفراد قبيلته نعش السيد غندوز على أكتافهم، وهذا ما يشعل النيران ويحاول عثمان أن يقضي على أولجاي.

كما ويعد الجميع أن اولجاي نهايته الموت لقد زادت اخطائه ولن نسمح بالمزيد من الأخطاء في حق الدولة العثمانية، كما يضع اورهان حد ليعقوب عما يفعله ويمنحه الفرصة الاخيرة، كما اعلن عثمان الحرب مرة اخرى وأكد ان الموت مصيرهم والنصر حليفنا وينج عثمان في خطة ويقع أولجاي في قبضة عثمان لتكون هذه نهايته التي يستحقها.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يعرض مسلسل قيامة عثمان اليوم الخميس 23 مايو 2024 وفي غضون ساعات قليلة عبر قناة الفجر الجزائرية مترجم باللغة العربية في الحادية عشر مساءً ويمكنكم ضبط إشارة القناة من خلال إضافة الرموز التالية:.