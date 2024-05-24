“هتخسي من غير ما تحسي” .. طرق عمل مشروب اليانسون لخسارة الوزن في وقت قصير | إليك الفوائد

يمكنك الاستفادة من اليانسون لتحسين صحتك العامة والمساعدة في تحقيق أهدافك في خسارة الوزن، لأنه من الأعشاب التي تتمتع بخصائص طبية متعددة، وقد تم استخدامه منذ القدم في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، كذلك يُعتبر مفيداً للتنحيف وذلك بفضل خصائصه التي تساعد في خسارة الوزن الزائد، وفي هذا المقال سنستعرض فوائد اليانسون للتنحيف وكيفية تحضيره لتحقيق أقصى استفادة.

فوائد اليانسون للتنحيف

إليك أهم الفوائد التي تكون موجودة في أعشاب اليانسون.

تحسين عملية الهضم بفضل خصائصه المهدئة للمعدة.

تقليل الانتفاخ والغازات، ويسهم في تحفيز حركة الأمعاء.

يحتوي على مركبات تعمل على تقليل الشهية.

يمكن أن يكون تناول شاي اليانسون قبل الوجبات مفيداً للسيطرة على الرغبة في تناول الطعام.

تعزيز معدل الأيض، مما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية.

تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد في تقليل تخزين الدهون.

يساعد في تقليل الرغبة في تناول السكريات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

التخلص من السموم والفضلات.

طرق تحضير اليانسون للتنحيف

اليانسون التقليدي

المكونات

ملعقة صغيرة من بذور اليانسون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

اغلي الماء في إناء.

أضيفي بذور اليانسون إلى الماء المغلي واتركيها تنقع لمدة 10 دقائق.

صفي الشاي واشربيه قبل الوجبات بنصف ساعة.

مشروب اليانسون مع الليمون والعسل

المكونات

ملعقة صغيرة من بذور اليانسون.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

اغلي الماء وأضيفي بذور اليانسون.

اتركي اليانسون ينقع لمدة 10 دقائق، ثم صفي الشاي.

أضيفي عصير الليمون والعسل وحركيه جيداً.

تناولي المشروب صباحاً على معدة فارغة.

اليانسون مع الشاي الأخضر

المكونات

ملعقة صغيرة من بذور اليانسون.

كيس من الشاي الأخضر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير