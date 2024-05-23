 اكسنس بوابتك إلى التداول المتقدم

تشتهر شركة اكسنس بتوفير منصة قوية وأدوات متطورة للتداول عبر الإنترنت. يمكن للمتداولين تحسين تجربة التداول الخاصة بهم عن طريق اختيار تنزيل أحدث إصدار من تطبيق اكسنس ، والذي يوفر ميزات محسنة وواجهة مستخدم أكثر سلاسة للتداول عبر الهاتف المحمول.

فوائد تطبيق اكسنس

إمكانية الوصول بسهولة للمنصة

يتيح تطبيق اكسنس للهاتف المحمول للمتداولين الوصول إلى حساباتهم والتداول مباشرةً من هواتفهم. وهذا يوفر راحة كبيرة، خاصة لأولئك الذين يتنقلون باستمرار أو لا يستطيعون الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أثناء ساعات التداول.

تحديثات في الوقت الحقيقي

باستخدام تطبيق اكسنس للهاتف المحمول، يتلقى المتداولون تحديثات السوق في الوقت الفعلي وتنبيهات الأسعار ويمكنهم تنفيذ الأوامر على الفور. وهذا يسمح بالاستجابة السريعة لتغيرات السوق مثل سوق السلع وإدارة المواقف بكفاءة

مميزات منصة Exness

أدوات التحليل المتقدمة

منذ Exness تسجيل الدخول سوف تجد مجموعة من أدوات التحليل الفني التي تتيح للمتداولين إجراء تحليلات معقدة للسوق. يتضمن ذلك خيارات الرسوم البيانية المتقدمة ومجموعة من المؤشرات الفنية وأدوات التحليل الأساسي مثل المتوسطات المتحركة.

المرونة في التداول

تسمح منصة MT للمستخدمين بتخصيص تجربة التداول الخاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. يمكن للمتداولين إعداد استراتيجيات تداول آلية، والاختيار من بين أنواع أوامر السوق المختلفة، واستخدام مجموعة واسعة من البرامج النصية لتحسين كفاءة التداول الخاصة بهم.

ميتاتريدر 4 من إكسنس

يعد ميتاترايدر 4، الذي أنشأته شركة MetaQuotes في عام 2005، الخيار المفضل لمتداولي العملات في جميع أنحاء العالم. تحتوي هذه المنصة على أدوات سهلة الاستخدام مثل التحليل المتعمق للرسوم البيانية وإعدادات التداول المتنوعة وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول. إنه يلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة من خلال دعمه متعدد اللغات وخيارات الطلب المتنوعة. ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص الأدوات باستخدام لغة الترميز MQL 4، سواء على نظام التشغيل وندوز أو ماك أو اندرويد أو آي او اس، حيث يتوفر ميتاترايدر 4 بسهولة للتنزيل، إما من اكسنس أو من موقعه الإلكتروني الرسمي.

مميزات إكسنس MT4

اكسنس هي منصة تداول تقدم لك العديد من المزايا بتوفيرها ميتاترايدر 4 الشهير، ولكنها تتمتع أيضًا ببعض المزايا مثل تداول تجريبي والميزات الاخرى الموجودة فقط في اكسنس.

تكلفة استعمال منصة MT4: تداول على منصة متميزة دون دفع اي رسوم

يتميز ميتاترايدر 4 بأنه منصة تداول مجانية، مما يلغي الحاجة إلى الرسوم أو العمولات للوصول إلى ميزاته. يمكنك ان تتداول باستعمال مجموعة كبيرة من الادوات تصل الى 200أداة، والتعمق في الأدوات التقنية المتقدمة مثل أكثر من 50 مؤشرًا مدمجًا، اضافة الى انها تنشر استراتيجية اوتوماتيكية باستخدام المستشارين الخبراء والروبوتات.

لا يمكنك ميتاترايدر من التداول عبر سطح المكتب فحسب؛ وهي مجهزة بتطبيق جوال لنظامي التشغيل اندرويد وآي او اس لكل المتداولين. تشمل مزايا إضافية بعضا من المزايا مثل تقديم التحديثات السوقية بشكل مباشر، والتقويم الاقتصادي، وتنبيهات التداول الفورية، ودعم العملاء والدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

MT4 Multiterminal: إدارة سهلة لحسابات متعددة

ميزة أخرى رائعة في اكسنس هو أنه يتيح للمستخدم استخدام عدة حسـابات للتداول في آن واحد. باستخدام MT4 Multi-terminal . يمكنك أيضًا ان تتداول في عملات متنوعة باستعمال الرافعة المالية بمستويات متفاوتة وملفات تعريف المخاطر متغيرة. مع Multi-terminal، سيكون بامكانك:

السيطرة على كل حساباتك والتحكم فيها من خلال واجهة واحدة

تنفيذ أوامـر لعدة حسابات في نفس الوقت أو تقديم أوامر بشـكل فـردي

تحرير أو إغلاق أوامر لعدة حسابات في نفس الوقت أو بشـكل مستقل

رؤية المعلومات المتعلقة بالحساب، مثل رصيدك الخاص و الأسهم والهامش والهامش الحر والربح/الخسارة والصفقات الحالية والأوامر الموضوعة وتاريخ التداول

درجة تـعرضك للخطر عن طريق تحديد مستويات وقف الخسـارة واخذ الربح في كل حساباتك

نقل المعاملات بين الحسابات أو من حسابك الرئيسي إلى حسابات فرعية

إجراء KYC: لضمان تداول آمن

من الضروري التأكد من هويتك وإقامتك قبل الانطلاق في التداول. تعمل هذه الخطوة على تأمين معاملاتك وتساعد على حظر النشاطات الممنوعة

لتأكيد الهوية، قم بتقديم نسخة واضحة وملونة من وثيقة مصدقة من الحكومة توضح الاسم و اللقب و تاريخ الازدياد وصورة والتوقيع وفترة الصلاحية. الأوراق المنـاسبة هي جواز الـسفر أو بطاقات الهوية أو رخصة السياقة.

للتـحقق من عنوان الاقامة، يرجى رفع فـاتورة خدمات حديثة أو كشفك البنكي، عمره أقل من ستة أشهر، يوضح اسمك الكامل وعنوان إقامتك.

ولكن كيف اقوم برفع هذه الأدلة:

قم بالوصول إلى مساحتك الشخصية في اكسنس. انقر على زر “التحقق”. انقر فوق “تحميل المستند”. قم باختيار فئة الملف الذي سترفعه. انقر فوق “استعراض”، وحدد الملف، ثم انقر فوق “تنزيل”.

سيقوم فريق اكسنس بالتحقق من مستنداتك خلال يوم واحد. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني بمجرد اكتمال التحقق أو إذا حصل اي اشكال يحتاج المعالجة

هل فعلا برنامج اكسنس ميتاترايدر 4 هو المفضل لدى المتداولين؟

بسيط و غير مكلف: يمكن الحصول عليها مجانًا وسهل من موقع اكسنس أو موقع ميتاترايدر الرسمي. تصميمه السهل للاستخدام.

مرن: يعمل على أجهزة مختلفة مثل الحاسوب الشخصي واللابتوب والهاتف المحمول. بامكانك تغيير شكله ومظهره.

متقدم وآمن: مع MT4، يمكنك تداول العديد من الأشياء ك الفوركس والأسـهم. فهو يوفر أدوات متنوعة وإجراءات تداول سريعة وآمنة.

فرق دعم المستخدم ودروس التداول المقدمة: بامكانك الحصول على آخر تحديثات السوق والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خاتمة

سواء كنت تفضل التداول على جهاز محمول أو كمبيوتر مكتبي، فإن اكسنس لديها الحلول التي تناسب جميع احتياجاتك. مع خيار تنزيل أحدث إصدار APK أو استخدام منصة MT، يتمتع المتداولون بإمكانية الوصول إلى الأدوات القوية التي يمكن أن تساعدهم على التنقل في الأسواق المالية بفعالية. اكتشف فوائد اكسنس وانتقل بتداولك إلى المستوى التالي.