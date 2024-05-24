“ابتعد عنها تماما” .. تحذيرات من تناول مشروبات الطاقة وأهم الأضرار الناتجة عنها سواء كانت جسدية ونفسية

تتسبب مشروبات الطاقة رغم شعبيتها الواسعة في أضرار صحية خطيرة تؤثر على مختلف أعضاء الجسم، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الصحة النفسية، وتزداد هذه الأضرار خاصة مع الإكثار من تناولها بسبب احتوائها على مكونات مضرة مثل الكافيين والسكريات، لذلك يحذر الكثير من الأطباء من تناول مشروبات الطاقة وينصحون بالابتعاد عنها تمامًا، خصوصاً بين صغار السن الذين أصبحوا من أكثر الفئات المستهلكة لهذه المشروبات.

الأضرار الجسدية لمشروبات الطاقة

ينصح الأطباء بتجنب مشروبات الطاقة والبحث عن بدائل صحية لتوفير الطاقة والحيوية بطرق آمنة وطبيعية والمحافظة على نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإليك أهم الأضرار التي تسببها مشروبات الطاقة.

زيادة معدل ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأرق وصعوبة النوم.

القلق والتوتر.

صداع شديد.

تهيج المعدة.

الغثيان والتقيؤ.

اضطرابات الهضم.

تحتوي على كميات كبيرة من السكريات التي تزيد من السعرات الحرارية.

تسهم في زيادة الوزن وارتفاع نسبة الدهون في الجسم.

تؤدي إلى جفاف الجسم مما يزيد من العبء على الكلى.

زيادة خطر الإصابة بحصى الكلى.

الأضرار النفسية لمشروبات الطاقة

إليك أهم الأضرار النفسية التي يمكن أن تنتج عن استخدام مشروبات الطاقة بشكل مفرط.

الكافيين الموجود بكثرة في مشروبات الطاقة يمكن أن يزيد من مستويات القلق والتوتر.

يمكن أن يؤدي إلى نوبات هلع عند البعض.

تقلبات مزاجية شديدة.

زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب مع الاستخدام المفرط.

يمكن أن تؤدي إلى الإدمان بسبب محتواها العالي من الكافيين.

زيادة الحاجة إلى استهلاك كميات أكبر للحصول على نفس التأثير.

كيفية الابتعاد عنها

إليك أهم النصائح التي يمكن اتباعها للابتعاد عن أضرار مشروبات الطاقة قدر الإمكان.