موقع نتائجنا PDF mlazemna.. نتائج السادس الابتدائي 2024 في “الكرخ 1 و 2″بالعراق

أعلنت وزارة التربية في جمهورية العراق نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024، حيث يمكن الآن لتلاميذ الصف السادس الابتدائي في محافظة الكرخ الأولى والثانية الدخول إلى موقع نتائجنا وتنزيل نتائج الصف السادس الابتدائي، حيث يتم الإعلان عن نتائج المحافظات تدريجياً، فقد ظهرت أمس نتائج الرصافة الأولى، وفي صباح اليوم تم الإعلان رسمياً عن نتائج الكرخ الأولى والكرخ الثانية، حيث قامت الوزارة بإتاحة النتائج عبر موقعها الإلكتروني، مما يتيح للطلاب أو أولياء الأمور الدخول إلى الموقع والاستعلام عن النتائج بسهولة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ 1

يمكنك الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة الكرخ الأولى بطرق متنوعة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والوصول إلى النتيجة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ذلك، كما تستطيع الحصول على نتيجتك على شكل ملف والاستعلام عن طريق الاسم فقط عبر موقع نتائجنا، إليك خطوات الاستعلام:

في البداية يجب الدخول إلى موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

من ثم سوف تجد محافظات العراق مدرجة في جدول موجود أمامك.

بعد ذلك يتوجب اختيار محافظة الكرخ 1.

ثم الضغط على تنزيل.

يتعين اختيار طريقة التحميل “من خلال نتائجنا أو جوجل درايف”.

الضغط على تنزيل النتائج.

اختيار نتائج الكرخ الأولى الدور الأول.

اختر اسم مدرستك الخاصة وقم بتحميل الملف.

الضغط على بحث في الملف.

اكتب اسمك وأحصل على نتيجتك مباشرةً.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ 2

كما ظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي الكرخ 2، وللحصول على النتيجة يجب الدخول على موقع وزارة التربية الرسمي او عبر موقع نتائجنا، مع اختيار محافظة الكرخ الثانية، ويعتبر موقع نتائجنا من المواقع التي تقدم روابط سريعة ومباشرة تتيح للطلاب تحميل نتائج السادس الابتدائي في العراق بصيغة PDF، عبر اتباع الخطوات التالية: