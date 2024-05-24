“اعملي لوك العيد بمكونات سهلة واقتصادية” .. لعشاق الشعر البني اللامع | إليك طريقة لصبغ الشعر من غير مواد كيميائية

يعتبر صبغ الشعر بالنسكافيه والزبادي من الطرق الطبيعية والبسيطة لتغيير لون الشعر دون استخدام مواد كيميائية، حيث تعمل على تغذية فروة الرأس وتضيف لمعاناً صحياً للشعر و باستخدام هذه الطرق الطبيعية، كما يمكنك تغيير لون شعركِ بطرق آمنة وصحية دون اللجوء إلى المواد الكيميائية القاسية.

خطوات صبغ الشعر بطريقة آمنة

إليك أهم المكونات التي يمكنك استخدامها لصبغ الشعر.

المكونات

4 ملاعق كبيرة من النسكافيه.

1 كوب من الزبادي الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (اختياري لإضافة ترطيب).

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري لإضافة لمعان).

طريقة تحضير الصبغة

في وعاء، اخلطي النسكافيه مع الزبادي جيداً حتى يصبح لديكِ مزيج ناعم ومتجانس.

إضافة زيت الزيتون والعسل إلى الخليط وامزجيه جيداً.

اغسلي شعركِ جيداً بالشامبو وجففيه قليلاً حتى يصبح رطباً.

مشطي شعركِ جيداً للتأكد من عدم وجود تشابك.

قسمي شعركِ إلى أقسام لتسهيل عملية التطبيق.

باستخدام فرشاة صبغ الشعر أو يديكِ (ارتداء القفازات يكون فكرة جيدة)، قومي بتوزيع الخليط على شعركِ بالتساوي من الجذور حتى الأطراف.

تأكدي من تغطية كل خصلة بشكل جيد.

غطي شعركِ بغطاء بلاستيكي أو قبعة الاستحمام لضمان بقاء الخليط على شعركِ.

اتركي الخليط على شعركِ لمدة تتراوح بين 1 إلى 2 ساعة للحصول على لون أعمق

بعد مرور الوقت المحدد، اشطفي شعركِ جيداً بالماء الفاتر حتى تتم إزالة الخليط بالكامل.

يمكنكِ استخدام بلسم للشعر لترطيب إضافي.

فوائد صبغ الشعر بالنسكافيه والزبادي

إليك أهم الفوائد التي سوف تحصلين عليها عند استخدام هذه الطريقة لصبغة الشعر.