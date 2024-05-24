“ماتدوريش كتير” .. أسهل وصفات وأكلات للدايت بصدور الدجاج مش هتخليكي تملي من الريجيم

إذا كنت تبحث عن وصفات شهية لصدور الدجاج تساعدك في خسارة بعض الكيلو جرامات، فإليك مجموعة من الوصفات الصحية التي ستمنحك قواماً رشيقاً وصحة أفضل، حيث يعد تناول الطعام الصحي قليل السعرات الحرارية كجزء من نمط حياة دائم، كما يمكن أن يحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة والوزن الزائد، لذلك دعنا نقدم لك بعض الأكلات الصحية المعتمدة على صدور الدجاج.

صدور الدجاج المشوية بالأعشاب

إليك هذه الطريقة السهلة، حيث يمكنك اعتمادها بداخل نظامك الغذائي إذا كنتي تتبعين حمية غذائية.

المكونات

2 صدر دجاج بدون جلد وعظم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل (روزماري) المفروم.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

عصير ليمونة واحدة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون، الثوم، إكليل الجبل، الزعتر، عصير الليمون، الملح والفلفل.

تغليف صدور الدجاج بالخليط واتركيها تنقع لمدة 30 دقيقة.

سخني الشواية على درجة حرارة متوسطة وضعي صدور الدجاج عليها.

اشوي الدجاج لمدة 6-7 دقائق على كل جانب أو حتى تنضج بالكامل.

قدّميها مع سلطة خضراء طازجة.

سلطة الدجاج المشوي مع الأفوكادو

المكونات

1 صدر دجاج مشوي ومقطع إلى شرائح.

1 حبة أفوكادو مقطعة إلى مكعبات.

1 كوب من الخس المفروم.

1/2 كوب من الطماطم الكرزية المقطعة إلى أنصاف.

1/4 كوب من البصل الأحمر المفروم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلط الخس، الطماطم، الأفوكادو، والبصل الأحمر.

أضف شرائح الدجاج المشوي إلى الوعاء.

في وعاء صغير، اخلط زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل لتحضير التتبيلة.

اسكب التتبيلة فوق السلطة وقلّب المكونات بلطف.

قدّم السلطة مباشرة واستمتع بوجبة صحية ومغذية.

صدور الدجاج بالليمون والفلفل

المكونات

2 صدر دجاج بدون جلد وعظم.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونة واحدة.

1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير