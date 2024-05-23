“نتيجتك من هــنا” نتيجة الصف السادس الابتدائي الإسكندرية 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر www.alexandria.gov.eg

بحث مكثف من جانب أولياء الأمور حول نتيجة الصف السادس الابتدائي الإسكندرية الترم الثاني 2024 خاصة وأن الطلاب كانوا قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ عدة أيام حيث بدأت الامتحانات يوم 13 مايو وانتهت 16 مايو، وهم في حالة من الترقب والانتظار لمعرفة درجات أبناءهم في جميع المواد الدراسية، فيعتبر هذا العام هو شهادة الابتدائية والتي تؤهل الطالب إلى البدء في المرحلة الاعدادية وهي التي تحدد بشكل كبير مستقبل الطالب، إليكم تفاصيل إعلان النتائج وخطوات الاستعلام عنها بكل سهولة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الإسكندرية 2024 الترم الثاني

أعلنت جميع المدارس على مستوى المحافظة عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الإسكندرية الترم الثاني 2024 بشكل رسمي وأصبح الآن بإمكان الجميع الحصول على درجات الطلاب من خلال التوجه إلى المدرسة وطلب الشهادة، ومن الجدير بالذكر أن نتائج الطلاب ظهرت بالألوان وفقاً لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يكون اللون الأزرق في الشهادة يعني أن الطالب حصل على 85% إلى 100%، بينما اللون الأخضر دليل على حصول الطالب نسبة 65% إلى 85%، واللون الأصفر يعني بأن الطالب قد حصل على نسبة من 50% إلى 65%، أما اللون الأحمر فيدل على حصول الطالب على نسبة 1% إلى 49% ويدل على أن الطالب راسب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 الاسكندرية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الإسكندرية الترم الثاني 2024 من خلال موقع بوابة المحافظة الرسمية على الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات التالية:-